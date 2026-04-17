अक्षय तृतीया के शुभ योगों में शुरू होगी चारधाम यात्रा, जानिए गंगोत्री-यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ का धार्मिक महत्व

चारधाम यात्रा की तैयारी

चारधाम यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। इसलिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करवाएं, आरामदायक जूते और गर्म कपड़े साथ रखें। यात्रा के दौरान सादगी और भक्ति भाव बनाए रखें। इस बार अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में शुरू होने वाली इस यात्रा से भक्तों को विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।