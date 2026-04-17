Chardham Yatra 2026: 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा, जानिए कितने दिन बाद होंगे केदारनथ और बद्रीनाथ के दर्शन

चारधाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व

चारधाम यात्रा केवल तीर्थ दर्शन नहीं है। यह आत्म-शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। गंगोत्री और यमुनोत्री से गंगा-यमुना की पवित्रता, केदारनाथ से शिव की कृपा और बद्रीनाथ से विष्णु की शरण मिलती है। मान्यता है कि इस यात्रा को पूरा करने वाला भक्त जीवन भर पुण्य का भागीदार बनता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।