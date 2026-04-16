चारधाम यात्रा 2026: बद्रीनाथ-केदारनाथ में मोबाइल बैन, बढ़ गई विशेष पूजा की फीस, पढ़ लें नए नियम

चारधाम यात्रा में विशेष पूजा

बदरी-केदार मंदिर समिति ने विशेष पूजा के शुल्क में बदलाव कर दिया है। लोग यहां पर आकर कई तरह की पूजा करवाते हैं लेकिन अब नए बदलाव के तहत ये करवाना होगा। बद्रीनाथ में श्रीमद्भागवत कथा के लिए 1 लाख रुपये शुल्क लगेगा। जबकि वहीं केदारनाथ में पूरे दिन की पूजा के लिए आपको 51 हजार रुपये देने होंगे। नए बदलाव के तहत भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ विशेष पूजाएं रात में कराई जाएंगी। ऐसे में दिन में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आराम से दर्शन कर कर पाएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से यात्रा को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाए जाने का प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में चारधाम की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी।