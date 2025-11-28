इन 5 मंत्रों से करें सुबह की शुरुआत, अच्छा बीतेगा दिन और घर में बढ़ेगी खुशहाली

कैसे और कब करें जप?

सुबह उठकर सबसे पहले हथेली मंत्र बोलें। इसके बाद स्नान कर गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र और अंत में ॐ का जप करें। इस मंत्र जप के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। शांत जगह पर बैठें। जप के बाद 2 मिनट मौन रहें। रोज करें तो 21 दिन में ही फर्क दिखेगा।