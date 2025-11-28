इन 5 मंत्रों से करें सुबह की शुरुआत, अच्छा बीतेगा दिन और घर में बढ़ेगी खुशहाली

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणइन 5 मंत्रों से करें सुबह की शुरुआत, अच्छा बीतेगा दिन और घर में बढ़ेगी खुशहाली

हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर आप दैनिक जीवन में मंत्रोच्चारण को शामिल करते हैं, तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप सुबह उठते ही कुछ विशेष मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे आपका दिन शुभ और सफल होगा। आइए जानें इनके बारे में।

Navaneet RathaurFri, 28 Nov 2025 11:36 PM
कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम्

सुबह बिस्तर पर ही उठते ही दोनों हथेलियां जोड़कर देखें और 3 या 7 बार इस मंत्र का जप करें। फिर हथेलियों को चेहरा, सिर और शरीर पर फेर लें। इससे पूरा दिन लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहता है। धन, बुद्धि और सृजन शक्ति बढ़ती है।

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥

सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, कुश आसन या चटाई पर बैठें। रुद्राक्ष या तुलसी माला से 11, 27 या 108 बार जप करें। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बुद्धि तेज होती है और पूरा दिन सकारात्मक रहता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सुबह तुलसी माला से 11, 21 या 108 बार भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करें। खासकर गुरुवार को करें, तो चमत्कारिक लाभ होगा। इससे मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

ॐ श्रीं ल्कीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा॥

सुबह कमलगट्टे या स्फटिक माला से 21 या 108 बार जप करें। शुक्रवार को करें, तो और भी उत्तम होगा। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन की कमी दूर होती है और घर में बरकत बढ़ती है।

सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली – ॐ

बस 'ॐ' को लंबा खींचकर 11, 21 या 108 बार जपें। सुबह सूर्योदय के समय करें तो सबसे अच्छा। इससे मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है और पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिन भर अच्छा महसूस होता है।

कैसे और कब करें जप?

सुबह उठकर सबसे पहले हथेली मंत्र बोलें। इसके बाद स्नान कर गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र और अंत में ॐ का जप करें। इस मंत्र जप के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। शांत जगह पर बैठें। जप के बाद 2 मिनट मौन रहें। रोज करें तो 21 दिन में ही फर्क दिखेगा।

जीवन बदल देंगे ये मंत्र

ये 5 मंत्र रोज सुबह 15 मिनट भी जप लिए, तो दिन अच्छा बीतेगा, घर में सुख-शांति बढ़ेगी, धन आएगा, सेहत अच्छी रहेगी और मन शांत रहेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

