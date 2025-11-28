इन 5 मंत्रों से करें सुबह की शुरुआत, अच्छा बीतेगा दिन और घर में बढ़ेगी खुशहाली

सुबह बिस्तर पर ही उठते ही दोनों हथेलियां जोड़कर देखें और 3 या 7 बार इस मंत्र का जप करें। फिर हथेलियों को चेहरा, सिर और शरीर पर फेर लें। इससे पूरा दिन लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहता है। धन, बुद्धि और सृजन शक्ति बढ़ती है।
सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, कुश आसन या चटाई पर बैठें। रुद्राक्ष या तुलसी माला से 11, 27 या 108 बार जप करें। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बुद्धि तेज होती है और पूरा दिन सकारात्मक रहता है।
सुबह तुलसी माला से 11, 21 या 108 बार भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करें। खासकर गुरुवार को करें, तो चमत्कारिक लाभ होगा। इससे मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
सुबह कमलगट्टे या स्फटिक माला से 21 या 108 बार जप करें। शुक्रवार को करें, तो और भी उत्तम होगा। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन की कमी दूर होती है और घर में बरकत बढ़ती है।
बस 'ॐ' को लंबा खींचकर 11, 21 या 108 बार जपें। सुबह सूर्योदय के समय करें तो सबसे अच्छा। इससे मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है और पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिन भर अच्छा महसूस होता है।
सुबह उठकर सबसे पहले हथेली मंत्र बोलें। इसके बाद स्नान कर गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र और अंत में ॐ का जप करें। इस मंत्र जप के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। शांत जगह पर बैठें। जप के बाद 2 मिनट मौन रहें। रोज करें तो 21 दिन में ही फर्क दिखेगा।
ये 5 मंत्र रोज सुबह 15 मिनट भी जप लिए, तो दिन अच्छा बीतेगा, घर में सुख-शांति बढ़ेगी, धन आएगा, सेहत अच्छी रहेगी और मन शांत रहेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।