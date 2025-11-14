चाणक्य नीति: सुखी जीवन जीने के लिए इन 6 बातों का रखना चाहिए ध्यान

क्रोध पर विजय पाएं

चाणक्य कहते हैं, 'क्रोध वह आग है जो पहले आपको जलाती है, फिर दूसरों को।' गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध करने से पहले 10 तक गिनें, पानी पिएं या मौन रहें। क्रोध त्यागने से मन शांत और रिश्ते मधुर रहते हैं।