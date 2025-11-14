चाणक्य नीति: सुखी जीवन जीने के लिए इन 6 बातों का रखना चाहिए ध्यान

चाणक्य कहते हैं, 'क्रोध वह आग है जो पहले आपको जलाती है, फिर दूसरों को।' गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध करने से पहले 10 तक गिनें, पानी पिएं या मौन रहें। क्रोध त्यागने से मन शांत और रिश्ते मधुर रहते हैं।
'जो आज बचाता है, वह कल राज करता है।' चाणक्य के अनुसार आय का आधा हिस्सा बचाना चाहिए। बिना सोचे खर्च करने से धन चला जाता है और दुख आता है। छोटी-छोटी बचत से बड़ा कोष बनता है और जीवन सुरक्षित रहता है।
चाणक्य कहते हैं, 'बुरे संग से बचो, जैसे सांप के बिल से।' जिसके साथ बैठोगे, वैसा बन जाओगे। सकारात्मक, विद्वान और सच्चे लोगों का साथ सुख देता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा।
'खोया हुआ धन कमाया जा सकता है, लेकिन खोया समय कभी नहीं।' चाणक्य के अनुसार समय सबसे बड़ा धन है। सुबह जल्दी उठें, दिन की योजना बनाएं। आलस्य त्यागें तो हर काम में सफलता और मन में संतोष रहेगा।
'ज्यादा दिखावा करने वाले अंदर से खोखले होते हैं।' चाणक्य कहते हैं, सादगी में रहो, दिखावे से बचो। सादा खाना, सादे कपड़े और ऊँचे विचार रखो। इससे मन शांत और आत्मविश्वास बढ़ता है, सुख अपने आप आता है।
'जो मिला है उसी में संतोष करो।' चाणक्य कहते हैं, दूसरों से तुलना बंद करो। जो है उसके लिए ईश्वर और लोगों का शुक्रिया अदा करो। कृतज्ञता से मन में शांति और चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। यही सच्चा सुख है।
चाणक्य के ये 6 नियम, क्रोध त्याग, बचत, अच्छा संग, समय सम्मान, सादगी और कृतज्ञता, आज से अपनाएं। ये ना धन मांगते हैं, ना मेहनत, सिर्फ समझदारी। इनका पालन करने वाला कभी दुखी नहीं होता है।