Gemstone: क्या है सीलोन Pukhraj? पहनने से मिलते हैं 4 फायदे

ध्यान में रखें ये बात

कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार कुंडली ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। इससे रत्न का का उलटा असर नहीं पड़ेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।