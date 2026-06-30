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Gemstone: क्या है सीलोन Pukhraj? पहनने से मिलते हैं 4 फायदे

Ceylon Yellow Sapphire Benefits: श्रीलंका के सीलोन में पाए जाने पुखराज को लेकर खूब मांग होती हैं। जानिए इसके 4 सबसे बड़े फायदे के बारे में।

Garima SinghJun 30, 2026 11:15 pm IST
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क्या है सीलोन पुखराज?

सीलोन पुखराज श्रीलंका के सीलोन नाम के जगह में पाया जाता है। इसे गुरु यानी जूपिटर रत्न से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि इसे अगर सही तरीके से पहना जाए तो ये जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकता है।

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नौकरी-बिजनेस में फायदा

रत्नशास्त्र के अनुसार सीलोन पुखराज को धारण करने से बिजनेस और नौकरी में खूब तरक्की होती है। लोगों को प्रमोशन मिलता है और नई जिम्मेदारियों के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। वहीं रुके हुए काम भी रफ्तार पकड़ने लगते हैं।

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शादी में आ रही दिक्कत होती है दूर

जिन लोगों की शादी की बात बनते बनते बिगड़ जा रही है या फिर देरी हो रही है तो उनके लिए सीलोन पुखराज सबसे बेस्ट माना जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं।

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मजबूत होता है पति-पत्नी का रिश्ता

रत्नशास्त्र के अनुसार पति-पत्नी का रिश्ता इस रत्न से काफी मजबूत बनता है। जिन कपल्स में अक्सर बहस होती रहती है उन्हें इस रत्न से काफी फायदा मिल सकता है। माना जाता है कि इस रत्न से आपसी समझ बढ़ती है।

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पढ़ाई में लगता है मन

सीलोन पुखराज को पहनने से करियर में ग्रोथ होती है। पढ़ाई में मन लगने लगता है। वहीं इसकी मदद से सारे फैसले लेने में आसानी होती है।

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ध्यान में रखें ये बात

कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार कुंडली ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। इससे रत्न का का उलटा असर नहीं पड़ेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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