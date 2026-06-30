Gemstone: क्या है सीलोन Pukhraj? पहनने से मिलते हैं 4 फायदे

सीलोन पुखराज श्रीलंका के सीलोन नाम के जगह में पाया जाता है। इसे गुरु यानी जूपिटर रत्न से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि इसे अगर सही तरीके से पहना जाए तो ये जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार सीलोन पुखराज को धारण करने से बिजनेस और नौकरी में खूब तरक्की होती है। लोगों को प्रमोशन मिलता है और नई जिम्मेदारियों के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। वहीं रुके हुए काम भी रफ्तार पकड़ने लगते हैं।
जिन लोगों की शादी की बात बनते बनते बिगड़ जा रही है या फिर देरी हो रही है तो उनके लिए सीलोन पुखराज सबसे बेस्ट माना जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं।
रत्नशास्त्र के अनुसार पति-पत्नी का रिश्ता इस रत्न से काफी मजबूत बनता है। जिन कपल्स में अक्सर बहस होती रहती है उन्हें इस रत्न से काफी फायदा मिल सकता है। माना जाता है कि इस रत्न से आपसी समझ बढ़ती है।
सीलोन पुखराज को पहनने से करियर में ग्रोथ होती है। पढ़ाई में मन लगने लगता है। वहीं इसकी मदद से सारे फैसले लेने में आसानी होती है।
कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार कुंडली ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। इससे रत्न का का उलटा असर नहीं पड़ेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।