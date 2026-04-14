अंक ज्योतिष: मूलांक 1 वालों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां, करियर में आती है बाधा

मूलांक 1 वाले लोग ना करें ये गलतियां

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में सारा खेल जन्म की तारीख के योग का होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, पर्सनैलिटी और भविष्य से जुड़ी बातें जानी जा सकती हैं। अंक ज्योतिष में कुल 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होते हैं और इन सभी का ग्रह स्वामी अलग-अलग होता है। ऐसे में आपस में ही ये लोग काफी अलग होते हैं। मूलांक से हमें अपने करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ के साथ-साथ आगे बढ़ने की सही दिशा भी मिल सकती है। आज बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनमें लीडरशिप क्वालिटी तो कमाल की होती है लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये लोग अपना ही काम खराब कर लेते हैं। कुछ गलतियां इनके करियर ग्रोथ में भी बाधा डाल सकती हैं। अगर आप मूलांक 1 वाले हैं तो इस बारे में ध्यान से पढ़ें-