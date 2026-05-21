बातें छिपाने में माहिर होती हैं ये 5 राशियां, जल्दी किसी पर नहीं करतीं भरोसा

कुंभ राशि (Aquarius)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के लोग अपने दिमाग की हर बात सामने नहीं रखते हैं। ये राशिचक्र की ग्यारवीं राशि है और इसका स्वामी ग्रह शनि है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।