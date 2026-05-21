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बातें छिपाने में माहिर होती हैं ये 5 राशियां, जल्दी किसी पर नहीं करतीं भरोसा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लोग अपनी फीलिंग्स और पर्सनल बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। जानिए वो कौन सी 5 राशियां हैं जो अपनी बातें छिपाने में माहिर मानी जाती हैं? 

Garima SinghMay 21, 2026 12:53 am IST
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बातें छिपाने में माहिर होती हैं ये 5 राशियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक राशि का स्वभाव अलग होता है हालांकि कुछ आदतें मिलती-जुलती होती हैं। आज जानेंगे उन राशियों के बारे में जिनके जातक अपने दिल की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये लोग हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं और अपनी फीलिंग्स अक्सर मन में ही छिपाकर रखते हैं। बता दें लिस्ट में वृश्चिक, मकर, कुंभ, कन्या और कर्क राशि वाले लोग हैं। आइए डिटेल में इनके बारे में समझते हैं।

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। इस राशि के लोग बाहर से काफी मजबूत और प्रैक्टिकल बनेंगे लेकिन अंदर ही अंदर अपने कई इमोशनंस दबाकर रखते हैं। ये लोग अपनी परेशानियों को हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये अकेले ही सब कुछ चुपचाप संभालते हैं।

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के लोग अपने मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। ये लोग हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं और अपनी फीलिंग्स को अक्सर दिल में ही छिपाकर रखते हैं।

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कन्या राशि (Virgo)

राशिचक्र की छठवीं राशि कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के लोग बहुत सोच-समझकर बात करने वाले माने जाते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग्स और पर्सनल बातें हर किसी के सामने खुलकर जाहिर नहीं कर पाते हैं और ना ही इन्हें ऐसा करना पसंद है।

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कर्क राशि (Cancer)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के लोग दिल से बेहद इमोशनल और सेंसेटिव माने जाते हैं। इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ये लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और दिल टूटने या दुख मिलने के डर से अपनी कई बातें अक्सर मन में ही दबाकर रखते हैं।

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कुंभ राशि (Aquarius)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के लोग अपने दिमाग की हर बात सामने नहीं रखते हैं। ये राशिचक्र की ग्यारवीं राशि है और इसका स्वामी ग्रह शनि है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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