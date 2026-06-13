बिजनेस पर बार-बार लग रही है बुरी नजर और काम-धंधा हो रहा है प्रभावित, तो ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत

दूर होंगी रुकावटे और शुरू हो जाएगा अच्छा दिन

अगर आपके बिजनेस में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो इन्हें सिर्फ बाजार की समस्या ना समझें। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, ये बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। सकारात्मक रहें, मेहनत जारी रखें और विश्वास रखें कि अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।