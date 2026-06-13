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बिजनेस पर बार-बार लग रही है बुरी नजर और काम-धंधा हो रहा है प्रभावित, तो ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत

आजकल कई व्यवसायी बताते हैं कि उनका काम पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बिक्री घटने लगी है। मुनाफा कम हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और हर कोशिश के बावजूद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसे अक्सर बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है।

Navaneet RathaurJun 13, 2026 02:40 pm IST
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बिजनेस पर बूरी नजर

अगर आपके बिजनेस पर भी बार-बार बुरी नजर लगने से समस्या बढ़ गई है, तो कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाकर आप अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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बुरी नजर क्यों लगती है बिजनेस पर?

व्यवसाय में सफलता देखकर कई बार लोगों की नजर लग जाती है। यह नजर सिर्फ ईर्ष्या से नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से भी आ सकती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, जब कोई व्यवसाय स्थल पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, तो बिक्री रुकने लगती है, ग्राहक कम होते हैं और आर्थिक परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे में समय रहते उपाय करना बहुत जरूरी है।

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मुख्य द्वार पर पानी का बर्तन रखें

जब भी आप घर से बिजनेस या दुकान की ओर निकलें, तो मुख्य द्वार के बाहर एक साफ बर्तन में पानी रख दें। पानी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को सोख लेता है। जैसे ही आप बाहर निकल जाएं, इस पानी को घर से थोड़ी दूर फेंक दें। यह उपाय रोजाना करने से आपके काम में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मकता बनी रहती है।

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कपूर और लौंग जलाएं

अपनी दुकान या ऑफिस पहुंचकर एक छोटे बर्तन में कपूर का टुकड़ा और 9 लौंग जलाएं। इसका धुआं पूरे स्थान पर फैलाएं। यह उपाय बुरी नजर को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में बहुत प्रभावी है। इससे दुकान का माहौल शुद्ध होता है और ग्राहक आकर्षित होते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन यह उपाय जरूर करें।

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हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुबह घर से निकलते समय और दुकान पर पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं और बिजनेस में स्थिरता आती है। जो लोग रोजाना यह पाठ करते हैं, उन्हें शीघ्र सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं।

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नींबू-मिर्च और कोयला की लड़ी

दुकान के मुख्य द्वार पर नींबू, कोयला का छोटा टूकड़ और 7 मिर्च की लड़ी टांगें। जब यह सूख जाए, तो बदल दें। यह लड़ी बुरी नजर को सोख लेती है और बिजनेस वाली जगह को नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। यह पारंपरिक उपाय आज भी कई सफल व्यापारियों द्वारा अपनाया जाता है।

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दुकान की नियमित सफाई और दिशा

दुकान या ऑफिस को हमेशा साफ-सुथरा रखें। उत्तर-पूर्व दिशा को खुला और स्वच्छ रखना बहुत शुभ होता है। अगर दुकान में गंदगी या अव्यवस्था है, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सप्ताह में एक बार दुकान में कपूर जलाकर शुद्धिकरण करें।

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सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय

दुकान में हल्का पीला या सफेद रंग इस्तेमाल करें। रोजाना सुबह दुकान खोलते समय एक अगरबत्ती जलाएं और सकारात्मक विचार रखें। ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें। इससे ना सिर्फ बुरी नजर दूर होती है, बल्कि बिजनेस में स्थिर वृद्धि होती है।

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दूर होंगी रुकावटे और शुरू हो जाएगा अच्छा दिन

अगर आपके बिजनेस में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो इन्हें सिर्फ बाजार की समस्या ना समझें। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, ये बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। सकारात्मक रहें, मेहनत जारी रखें और विश्वास रखें कि अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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