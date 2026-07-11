Vastu Shastra: कपूर के साथ तेजपत्ता जलाने से क्या होता है? मिलेंगे ये 7 फायदे

वास्तुशास्त्र में कपूर और तेजपत्ता साथ में जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु मान्यता है कि इससे घर का माहौल पॉजिटिव रहता है और इससे कई और भी तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं।
वास्तु नियम के अनुसार कपूर और तेजपत्ते का धुआं घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को कम करने में मदद करता है। इससे घर का माहौल हल्का और शांत महसूस हो सकता है।
मान्यता है कि नियमित रूप से अगर घर में कपूर और तेजपत्ता जलाया जाए तो इससे पैसों से जुड़ी दिक्कत दूर होने लगती है। ऐसे में इस उपाय के जरिए घर में हमेशा बरकत आती है। साथ ही इसकी मदद से आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है।
तेजपत्ते और कपूर की खुशबू मन को शांत करती है। ऐसे में इससे तनाव भी कम होता है और आसपास का माहौल सुकून भरा बन जाता है। वास्तु के अनुसार तेजपत्ता आसपास की बुरी एनर्जी को भी जल्दी हटा देता है।
वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि इस उपाय से घर की हवा शुद्ध होती है और वातावरण ताजगी भरा महसूस होता है। ऐसे में इस उपाय को शाम के वक्त करना सही माना जाता है। इस दौरान घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने का एकदम सही समय होता है।
अगर घर में वास्तु दोष है तो कपूर और तेजपत्ता साथ में जलाना फायदेमंद साबित होगा। मान्यता है कि इस उपाय को नियमित रूप से किया जाए तो वास्तु दोष कुछ समय में दूर हो जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से कामों में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। साथ ही घर में सुख-शांति और सभी लोगों के बीच आपसी तालमेल बढ़ता है।
शाम के वक्त 2 से 3 टुकड़े कपूर के लें। इसी के साथ तेजपत्ता जला दें। अब इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।