Vastu Shastra: कपूर के साथ तेजपत्ता जलाने से क्या होता है? मिलेंगे ये 7 फायदे

ऐसे करें ये उपाय

शाम के वक्त 2 से 3 टुकड़े कपूर के लें। इसी के साथ तेजपत्ता जला दें। अब इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।