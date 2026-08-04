घर पर बुरी नजर का साया? इन 5 में से करें सिर्फ 1 उपाय

क्या आप भी रोज-रोज के क्लेश, खराब सेहत और तनाव से परेशान हैं? इसकी वजह घर पर लगी बुरी नजर भी हो सकती है। कई बार बुरी नजर लगने से घर का माहौल नेगेटिव बना रहता है। बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं वास्तु अनुसार घर की नजर दूर करने से कुछ आसान तरीके-
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में लोबान का धुआ करने से बुरी नजर से बचा जा सकता है। लोबान औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है।
बुरी नजर उतारने के लिए लोबान को मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन जलाना उत्तम माना जाता है। खासतौर पर सूर्यास्त के समय इसे जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो सकती हैं।
अक्सर घरों में नजर उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बुरी नजर उतारने के लिए नमक का नुस्खा काफी असरदार और पुराना है। बुरी नजर उतारने के लिए घर के चारों कोनों में एक कटोरी में सेंधा नमक रखें। 2 से 3 दिनों के बाद इस नमक को फेंक दें या पनि में बहा दें। जहां नमक रखा था उस जगह को अच्छे से साफ करें।
पानी में नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाएं। मंगलवार और रविवार के दिन ये उपाय करने से बुरी नजर नहीं लगाती और पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है।
घर की बुरी नजर दूर करने के लिए सबसे असरदार तरीका है कपूर और लौंग का दीपक। शाम के समय पूरे घर में कपूर का धुंआ दिखाएं। इसकी महक से घर का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। कपूर और लौंग साथ में जलाने से किसी भी तरह की नजर और नेगेटिव ऊर्जा दूर कर सकते हैं।
घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू-मिर्ची सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर मिर्ची और नींबू की माला टांगे। मंगलवार के दिन एक नींबू और 7 या 21 मिर्ची से माला बनाकर मेन दरवाजे पर लगाएं। जब यह सूख जाए तो नई माला से इसे बदलकर पानी में प्रवाहित कर दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।