घर पर बुरी नजर का साया? इन 5 में से करें सिर्फ 1 उपाय

नींबू, मिर्च का उपाय

घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू-मिर्ची सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर मिर्ची और नींबू की माला टांगे। मंगलवार के दिन एक नींबू और 7 या 21 मिर्ची से माला बनाकर मेन दरवाजे पर लगाएं। जब यह सूख जाए तो नई माला से इसे बदलकर पानी में प्रवाहित कर दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।