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Budhwar Ganesh Puja Niyam: बुधवार के दिन ऐसे करें गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा, जीवन की हर बाधा से मिलेगा छुटकारा

बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौरी पुत्र गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है।

Navaneet RathaurJun 02, 2026 09:28 pm IST
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गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा

हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार, बुधवार को विधि-विधान से गणेश पूजा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं बुधवार को गणेश जी की पूजा कैसे करें?

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बुधवार को गणेश पूजा का महत्व

बुधवार का दिन गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। जो लोग लंबे समय से किसी काम में अड़चन महसूस कर रहे हैं, उन्हें बुधवार को गणेश पूजा जरूर करनी चाहिए। गणपति की कृपा से ना सिर्फ रुकावटें दूर होती हैं, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है।

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पूजा के लिए तैयारी और सही समय

बुधवार को गणेश पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें, जल छिड़कें और लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। पूजा की चौकी पर अक्षत रखकर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह या शाम का प्रदोष काल होता है, जब मन पूरी तरह शांत हो।

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गणेश जी की पूजा विधि

गणेश जी की पूजा शुरू करने से पहले गंगाजल से अभिषेक करें। उन्हें दूर्वा, अक्षत, लाल फूल, माला और चंदन का तिलक अर्पित करें। गणपति को मोदक, लड्डू या मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। पूजा के समय मन को पूरी तरह शांत रखें और गणेश जी से अपनी मनोकामना सच्चे दिल से कहें।

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भोग और अर्पण की विशेष सामग्री

भगवान गणेश को मोदक और लड्डू सबसे प्रिय हैं। बुधवार को इनका भोग लगाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। साथ ही दूर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर रखें। साफ-सुथरे और श्रद्धापूर्वक लगाया गया भोग गणेश जी को तुरंत प्रसन्न कर देता है।

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बाधाएं दूर करने के सरल उपाय

जिन लोगों के काम बार-बार बिगड़ जाते हैं, उन्हें बुधवार को गणेश जी के मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। इससे गणपति प्रसन्न होते हैं और रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही गाय को घास खिलाना या अपने वजन के बराबर घास गौशाला में दान करना भी बहुत फलदायी होता है। ये छोटे-छोटे उपाय जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

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गणेश पूजा से मिलने वाले लाभ

बुधवार को नियमित गणेश पूजा करने से बुद्धि, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्यों में सफलता मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।

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गणेश जी की कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

बुधवार का दिन गणेश भगवान की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। अगर आप सच्चे मन से गणपति की आराधना करते हैं और ऊपर बताए नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन की हर बाधा दूर होगी और हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, उनकी कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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