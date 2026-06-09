Budhwar Ke Niyam: बुधवार को कर लें गणेश जी के ये 7 अचूक उपाय, किस्मत का ताला खोलेंगे बप्पा, पूरे होंगे सारे अटके काम

बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि, बुद्धिमत्ता और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा से बप्पा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त के रास्ते खोल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, बुधवार का दिन गणेश उपासना के लिए सबसे उत्तम है।
बुधवार को स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें। गन्ने के ताजे रस से उनके अभिषेक करें। यह उपाय आर्थिक तंगी दूर करने और धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। गन्ने की मिठास गणेश जी को प्रिय है, इसलिए यह उपाय जल्दी फल देता है।
पूजा के समय गणेश जी को शमी के पत्ते और पान के पत्ते चढ़ाएं। साथ में मंत्र 'वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥' का जाप करें। यह उपाय बाधाओं को दूर करने और कार्य सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी है।
अगर घर में वास्तु दोष है या नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो बुधवार को भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। बांसुरी को उत्तर दिशा वाले कमरे में रख दें। यह उपाय वास्तु दोष दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है।
गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना उनका सबसे प्रिय भोग है। बुधवार को 21 दूर्वा और मोदक चढ़ाकर पूजा करें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और व्यापार में तरक्की मिलती है।
कारोबार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो बुधवार को गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाते समय उनकी स्तुति जरूर करें। यह सरल उपाय बाधाओं को दूर कर सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।
बुधवार को पूजा के बाद मकई, गेहूं, बाजरा, चावल, हरी सब्जी और हरे फल दान करें। इससे बुध देव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दान करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
बुधवार को गाय के कच्चे दूध में दूर्वा मिलाकर गणेश जी का अभिषेक करें। यह उपाय सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने के लिए बेहद प्रभावी है। इससे बप्पा की कृपा बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा और बताए गए उपायों के लिए बहुत शुभ है। इन सरल उपायों को नियमित रूप से करने से बाधाएं दूर होती हैं, धन लाभ होता है और जीवन में तरक्की आती है। सच्ची श्रद्धा के साथ बप्पा की पूजा करें, वे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।