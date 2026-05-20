Panna पहने बिना भी मजबूत हो सकता है बुध ग्रह, हर बुधवार अपनाएं 6 आसान उपाय

पन्ना पहने बिना भी मजबूत हो सकता है बुध

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस रत्न के बिना भी कुछ आसान उपाय और अच्छी आदतों को अपनाकर भी आप कुंडली में मौजूद बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बुध मजबूत होने से व्यक्ति की कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और करियर-बिजनेस में सफलता की राह आसान हो जाती है। आइए जानते हैं कि पन्ना के बिना भी बुध को कैसे मजबूत किया जा सकता है?