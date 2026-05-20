Vastu Tips: टूटे बाल यहां-वहां फेंकना पड़ सकता है भारी! शनि और राहु बढ़ा सकते हैं 6 परेशानियां, जानें सही तरीका

ये है सही तरीका

टूटे हुए बालों को हटाने का सही तरीका है कि हमेशा इसे इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालें। इन्हें जमीन पर, नाली में या इधर-उधर फेंकने से जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। ऐसे में चिड़चिड़ापन और बैचेनी महसूस हो सकती है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।