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Vastu Tips: टूटे बाल यहां-वहां फेंकना पड़ सकता है भारी! शनि और राहु बढ़ा सकते हैं 6 परेशानियां, जानें सही तरीका

Tute Huye Baal Vastu Tips: टूटे बाल यहां-वहां फेंकना शनि और राहु के अशुभ असर को बढ़ा सकता है। जानें इससे होने वाली 6 परेशानियों के बारे में और इसे हटाए जाने का सही तरीका।

Garima SinghMay 20, 2026 06:17 pm IST
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टूटे बाल यहां-वहां फेंकना नहीं है सही

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में टूटे बालों को नेगेटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इन्हें इधर-उधर फेंकने या उन पर पैर रख देने और गंदगी फैलाने से राहु और शनि के अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं टूटे बाल को लापरवाही से फेंकने पर क्या-क्या दिक्कतें शुरू हो सकती हैं?

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राहु-केतु का दोष

ज्योतिषीय शास्त्र की मान्यता के अनुसार बालों का संबंध राहु-केतु से माना जाता है। इसलिए टूटे बालों को लापरवाही से फेंकने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राहु-केतु के अशुभ प्रभाव शुरू हो जाते हैं।

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शनि का अशुभ प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंदगी और लापरवाही शनि को नाराज कर सकती है। इसलिए टूटे बालों को साफ-सफाई के साथ तुरंत हटाना शुभ माना जाता है।

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जिंदगी में बढ़ती है नेगेटिविटी

अगर आप टूटे हुए बाल घर के कोनों, बाथरूम या इधर-उधर फेंक देते हैं तो इससे घर का माहौल भारी और नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से मन बेवजह ही परेशान हो सकता है।

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काम में शुरू होती हैं रुकावटें

मान्यता है कि टूटे बालों को गलत तरीके से फेंकने से बनते काम बिगड़ने लगते हैं। बार-बार मेहनत के बाद भी सफलता मिलने में देरी हो सकती है।

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घर में अशांति का माहौल

वास्तु के अनुसार ऐसी आदतों से परिवार के लोगों में छोटी-छोटी बातों पर तनाव और बहस बढ़ सकती है। घर का माहौल भी खराब रहने लगता है।

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शुरू होती है पैसों की दिक्कत

कई मान्यता में टूटे बालों को इधर-उधर फेंकने की आदत को पैसों की हानि और बेवजह के खर्चों से भी जोड़कर देखा जाता है। इससे आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है।

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बिगड़ सकता है घर का वास्तु संतुलन

वास्तु मान्यता के अनुसार टूटे बाल इधर-उधर पड़े रहने से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। इस वजह से सुख-शांति और पॉजिटिव माहौल प्रभावित होने लगता है।

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नींद पर गहरा असर

आसपास की नेगेटिविटी का असर व्यक्ति की मानसिक शांति पर पड़ता है। ऐसे में राहु-शनि के अशुभ प्रभाव से बेचैनी, डर या नींद से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं।

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ये है सही तरीका

टूटे हुए बालों को हटाने का सही तरीका है कि हमेशा इसे इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालें। इन्हें जमीन पर, नाली में या इधर-उधर फेंकने से जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। ऐसे में चिड़चिड़ापन और बैचेनी महसूस हो सकती है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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