Braj Ki Holi 2026: बरसाना में रंग के बजाय क्यों खेलते हैं लड्डू मार होली? जानिए इसका महत्व

लड्डू मार होली की पौराणिक कथा

लड्डू मार होली की परंपरा द्वापर युग से जुड़ी है। वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर के पुजारी हितेंद्र गोस्वामी के अनुसार, सबसे पहले बरसाना से नंदगांव में होली खेलने का निमंत्रण भेजा गया था। नंदबाबा ने इसे स्वीकार किया और स्वीकृति पत्र भेजा। इस परंपरा में राधा सखी नंदगांव जाकर श्रीकृष्ण को होली खेलने का आमंत्रण देती हैं। यह प्रेम और भाई-बहन के बंधन का प्रतीक है। शाम को लड्डू मार होली में गोस्वामी समाज के लोग पांडे बनकर नृत्य करते हैं और भक्तों पर लड्डू बरसाते हैं। यह होली प्रेम और भक्ति का उत्सव है।