Braj Ki Holi 2026: बरसाना में रंग के बजाय क्यों खेलते हैं लड्डू मार होली? जानिए इसका महत्व

लड्डू मार होली ब्रज की होली की शुरुआत का प्रतीक है। 2026 में यह पर्व 24 फरवरी, गुरुवार को मनाया जाएगा। सुबह राधा सखी रथ पर सवार होकर नंदगांव जाएंगी और वहां नंदबाबा मंदिर में श्रीकृष्ण को होली खेलने का निमंत्रण देंगी। शाम को बरसाना के लाडलीजी मंदिर में लड्डू मार होली होगी। हजारों भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। सेवायत पांडे बनकर समाज गायन करते हैं और भक्तों पर अबीर-गुलाल के लड्डू बरसाते हैं। यह होली पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से खेली जाती है।
लड्डू मार होली की परंपरा द्वापर युग से जुड़ी है। वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर के पुजारी हितेंद्र गोस्वामी के अनुसार, सबसे पहले बरसाना से नंदगांव में होली खेलने का निमंत्रण भेजा गया था। नंदबाबा ने इसे स्वीकार किया और स्वीकृति पत्र भेजा। इस परंपरा में राधा सखी नंदगांव जाकर श्रीकृष्ण को होली खेलने का आमंत्रण देती हैं। यह प्रेम और भाई-बहन के बंधन का प्रतीक है। शाम को लड्डू मार होली में गोस्वामी समाज के लोग पांडे बनकर नृत्य करते हैं और भक्तों पर लड्डू बरसाते हैं। यह होली प्रेम और भक्ति का उत्सव है।
बरसाना की लड्डू मार होली रंगों की बजाय अबीर-गुलाल के लड्डुओं से खेली जाती है। यह होली प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। रंगों के बजाय लड्डू बरसाने से भक्तों को मीठा प्रेम और सुख का संदेश मिलता है। यह परंपरा दिखाती है कि ब्रज में होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। लड्डू मार होली से होली की शुरुआत होती है और अगले दिन लठामार होली होती है। यह त्योहार ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखता है और दुनिया भर से श्रद्धालु इसे देखने आते हैं।
बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के सेवायतों ने अबीर-गुलाल के लड्डू तैयार किए हैं। टेसू फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया गया है। रंगीली गली और लाडलीजी मंदिर को सजाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ-सफाई, पार्किंग और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। हजारों श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होंगे। यह होली प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम है।
ब्रज की होली बसंत पंचमी से शुरू होकर कई दिनों तक चलती है। लड्डू मार होली इसका पहला प्रमुख आयोजन है। इसके बाद 25 फरवरी को बरसाना में लठमार होली, 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली और आगे छड़ी मार, धुलेंडी, हुरंगा जैसे उत्सव होते हैं। लड्डू मार होली ब्रज की होली का मधुर प्रवेश द्वार है।
बरसाना की लड्डू मार होली प्रेम, मिठास और समर्पण का संदेश देता है। बरसाना की यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती। यह होली ब्रज की संस्कृति और राधा-कृष्ण के प्रेम का जीवंत प्रमाण है। लड्डुओं की बरसात से भक्तों को प्रसाद मिलता है और मन में खुशी भर जाती है।
