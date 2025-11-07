Hindustan Hindi News
ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इस दौरान उठकर जरूर करें ये 5 काम

Brahma Muhurta Time: ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी अलग लेवल की होती है। इस दौरान उठने वाला व्यक्ति जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करता है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस दौरान उठकर वो कौन से 5 काम हैं जो जरूर करने चाहिए?

Garima SinghFri, 7 Nov 2025 01:54 PM
क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त?

सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद ही खास माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुर्योदय से ठीक पहले होता है। सूरज के उगने से डेढ़ घंटे पहले वाले समय (3.50 बजे से 5.30 बजे) को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में किया गया काम सफल होता है। साथ ही जिसने इस समय का सही से उपयोग कर लिया तो समझ जाइए उसने जिंदगी की आधी रेस ऐसे ही जीत ली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस शुभ समय पर हमें क्या-क्या काम करना चाहिए?

ईष्ट देवता को करें याद

ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन कम भटकता है। ऐसे में इस दौरान अपने ईष्ट देवता को सच्चे मन से याद करना सबसे सही होता है। इस दौरान आप उनसे पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की कामना कर सकते हैं।

मेडिटेशन और मंत्रों का जाप

ब्रह्म मुहूर्त का समय काफी पावरफुल होता है। इस समय मेडिटेशन करने से मन एकाग्र रहने लगता है। एक फोकस्ड माइंडसेट से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। वहीं इस दौरान किए गए मंत्रों के जाप से अलग तरह की एनर्जी मिलती है।

प्राणायाम और योग साधना

अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया योग और प्राणायाम आपको दिन भर के लिए फ्रेश कर देगा। एक फ्रेश माइंड के साथ जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो सारे कामों में अच्छा रिजल्ट ही पाएंगे।

आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने से मिलेगा लाभ

ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्र और ग्रंथों को पढ़ने से इसमें लिखी हर बात दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। शास्त्रों से मिले ज्ञान से आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। इसका फायदा ये भी है कि आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी नहीं घबराएंगे।

सूर्योदय के दर्शन

ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको एक लाभ ये भी मिलेगा कि आप सूर्योदय के दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान सूर्य की किरणों से अच्छी ऊर्जा निकलती है, जो आपको अंदर से पॉजिटिव करेगी।

भजन-चालीसा पढ़ना

इस दौरान भजन और चालीसा पढ़ने से मन को अलग ही शांति मिलती है। कोशिश करें कि इसे कम आवाज में ही पढ़ा जाए ताकि ये सिर्फ आपको ही सुनाई दे। इससे दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप ठीक से एकाग्र भी कर पाएंगे।

