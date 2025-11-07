ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इस दौरान उठकर जरूर करें ये 5 काम

क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त?

सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद ही खास माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुर्योदय से ठीक पहले होता है। सूरज के उगने से डेढ़ घंटे पहले वाले समय (3.50 बजे से 5.30 बजे) को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में किया गया काम सफल होता है। साथ ही जिसने इस समय का सही से उपयोग कर लिया तो समझ जाइए उसने जिंदगी की आधी रेस ऐसे ही जीत ली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस शुभ समय पर हमें क्या-क्या काम करना चाहिए?