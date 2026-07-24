Numerology: लव, लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शुक्र बरसाते हैं पैसा

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक है जो लव, लग्जरी और कंफर्ट का कारक होता है। शुक्र के चलते ही मूलांक 6 वालों में इच्छा होती है कि उन्हें ये सब कुछ मिले। इसके लिए ये खूब मेहनत भी करते हैं।
मूलांक 6 वालों को आरामदायक, सुकून भरा और शानदार जिंदगी जीना पंसद आता है। इनकी विश होती है कि इनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और महंगी ब्रांडेड चीजें हो। ये सिर्फ इनका शौक नहीं बल्कि पंसदीदा लाइफस्टाइल भी होता है।
शुक्र का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में ये लोग मेहनत और समझदारी से हर काम करते है। सही मौके का फायदा उठाने से इन्हें खूब फायदा होता है। अच्छी कमाई के साथ-साथ ये पैसों की अहमियत भी समझते हैं। हालांकि ये खर्चा भी उतना ही करते हैं।
मूलांक 6 शुक्र के असर के नाते हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं। अपने पार्टनर के साथ ये हर किसी की खुशी का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। पार्टनर के प्रति इनका रोमांटिक और केयरिंग अंदाज इनके रिश्ते को और भी खास बनाता है।
मूलांक 6 वालों को अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है। स्टाइलिश दिखना और ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल भी इन्हें खूब भाता है। अपने आप को सलीके से रखना और बेहतर तरीके से पेश करना इन्हें काफी पसंद होता है। इनका यही स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान इनकी ओर खींचता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वालों को आर्ट, डेकॉर करना और आसपास सुंदर सुकून भरा माहौल पसंद होता है। घर ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी ये अपने आसपास सबकुछ सुंदर और साफ चाहते हैं ताकि चीजें अच्छी लगे।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।