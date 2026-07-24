Numerology: लव, लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शुक्र बरसाते हैं पैसा

मूलांक 6 वालों पर मेहरबान होते हैं शुक्र

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक है जो लव, लग्जरी और कंफर्ट का कारक होता है। शुक्र के चलते ही मूलांक 6 वालों में इच्छा होती है कि उन्हें ये सब कुछ मिले। इसके लिए ये खूब मेहनत भी करते हैं।