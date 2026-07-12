रत्नशास्त्र: नौकरी में नहीं मिल रही सफलता? ये 3 रत्न चमका सकते हैं आपकी किस्मत, पहनने से पहले जान लें नियम

नीलम रत्न - भाग्य और स्थिरता के लिए

नीलम शनि ग्रह का रत्न है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, नौकरी में स्थिरता ना हो या बार-बार बदलाव आ रहे हों, तब नीलम धारण करने से स्थिति सुधर सकती है। यह रत्न मेहनत का फल दिलाता है और सही समय पर अवसर प्रदान करता है। नीलम को हमेशा चांदी में जड़वाकर शनिवार को पहनना चाहिए। यह रत्न करियर में दृढ़ता और दीर्घकालिक सफलता देता है, लेकिन इसे पहनने से पहले ज्योतिषी से कुंडली जांच जरूर करवाएं।