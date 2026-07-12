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रत्नशास्त्र: नौकरी में नहीं मिल रही सफलता? ये 3 रत्न चमका सकते हैं आपकी किस्मत, पहनने से पहले जान लें नियम

नौकरी में तरक्की नहीं मिलना, मेहनत के बावजूद रुकावटें आना या पदोन्नति में देरी होना कई लोगों की आम समस्या है। रत्नशास्त्र के अनुसार, कुछ खास रत्न ग्रहों की कमजोर दशा को संतुलित करके करियर में सफलता दिला सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से नौकरी में अटके हुए हैं, तो इन रत्नों पर विचार कर सकते हैं।

Navaneet RathaurJul 12, 2026 09:15 pm IST
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मूंगा रत्न - प्रमोशन और साहस के लिए

मूंगा रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधि है। नौकरी में ऊंचे पद पर पहुंचने, साहस बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने में यह बहुत प्रभावी माना जाता है। जो लोग लंबे समय से एक ही पद पर फंसे हैं या बार-बार प्रमोशन रुक रहा है, उनके लिए मूंगा रत्न फायदेमंद हो सकता है। इसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर मंगलवार के दिन पहनना शुभ होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यक्षेत्र में लोग आपकी बात मानने लगते हैं।

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नीलम रत्न - भाग्य और स्थिरता के लिए

नीलम शनि ग्रह का रत्न है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, नौकरी में स्थिरता ना हो या बार-बार बदलाव आ रहे हों, तब नीलम धारण करने से स्थिति सुधर सकती है। यह रत्न मेहनत का फल दिलाता है और सही समय पर अवसर प्रदान करता है। नीलम को हमेशा चांदी में जड़वाकर शनिवार को पहनना चाहिए। यह रत्न करियर में दृढ़ता और दीर्घकालिक सफलता देता है, लेकिन इसे पहनने से पहले ज्योतिषी से कुंडली जांच जरूर करवाएं।

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माणिक रत्न - लीडरशिप और सम्मान के लिए

माणिक सूर्य ग्रह का रत्न है। अगर आप लीडरशिप भूमिका में आना चाहते हैं, टीम को संभालना चाहते हैं या उच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो माणिक रत्न आपके लिए उपयुक्त है। यह आत्मविश्वास, सम्मान और अधिकार बढ़ाता है। इसे सोने की अंगूठी में जड़वाकर रविवार के दिन पहनना शुभ होता है। इससे आपकी छवि मजबूत होती है और सीनियर आपकी क्षमता को जल्दी पहचान पाते हैं।

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रत्न धारण करने के महत्वपूर्ण नियम

कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। गलत रत्न नुकसान भी पहुंचा सकता है। रत्न को शुद्ध और ऊर्जावान बनाकर ही पहनें। इसे नियमित रूप से साफ करें और कभी भी दूसरे व्यक्ति को ना पहनाएं। रत्न धारण करते समय मंत्र जाप करना और सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी है।

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इन रत्नों से किसे लाभ होगा?

जिनकी कुंडली में मंगल, शनि या सूर्य कमजोर हैं, उन्हें इन रत्नों से फायदा हो सकता है। खासकर जो लोग नौकरी में अटके हुए हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या लीडरशिप भूमिका चाहते हैं, उनके लिए ये रत्न उपयोगी साबित हो सकते हैं।

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सावधानियां और सही तरीका

रत्न कभी भी बिना सलाह के ना पहनें। कुछ लोगों को ये रत्न प्रतिकूल भी पड़ सकते हैं। हमेशा योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही इन्हें धारण करें। रत्न को सही वजन, सही धातु और सही दिन पर पहनने से ही पूरा लाभ मिलता है।

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रत्नों के साथ सकारात्मक प्रयास जरूरी

रत्न मात्र सहायक हैं। इनके साथ मेहनत, ईमानदारी और सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। जब रत्न और कर्म दोनों साथ चलते हैं, तभी नौकरी में स्थिर सफलता मिलती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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