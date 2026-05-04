रत्नशास्त्र: गलती से भी इन 6 राशि वाले लोगों को नहीं पहनना चाहिए नीलम, फायदे की जगह होगा नुकसान, बढ़ जाएगा दुर्भाग्य

ज्योतिषी से सलाह

नीलम अत्यंत शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे बिना ज्योतिषी की सलाह के कभी ना पहनें। यदि आपकी राशि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन है तो गलती से भी नीलम से दूर रहें। सही समय और सही विधि से नीलम धारण करने पर ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।