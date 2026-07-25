Gemstone: क्या आपका शनि कमजोर है? नीलम पहनते समय पढ़ें ये मंत्र

शनि का पावरफुल रत्न है नीलम

अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो करियर और पैसे संबंंधी दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। ऐसे में मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें बहुत होती हैं। रत्न और ज्योतिष शास्त्र में नीलम को शनि का सबसे पावरफुल रत्न माना जाता है। हालांकि इसे पहनते वक्त सही मंत्र का जाप करना और सही नियम को अपनाना भी उतना ही जरूरी है।