Gemstone: क्या आपका शनि कमजोर है? नीलम पहनते समय पढ़ें ये मंत्र

अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो करियर और पैसे संबंंधी दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। ऐसे में मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें बहुत होती हैं। रत्न और ज्योतिष शास्त्र में नीलम को शनि का सबसे पावरफुल रत्न माना जाता है। हालांकि इसे पहनते वक्त सही मंत्र का जाप करना और सही नियम को अपनाना भी उतना ही जरूरी है।
नीलम धारण करने से पहले या फिर पहनते समय आप शनि के पावरफुल मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः या फिर ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इससे नीलम और भी ज्यादा असर करेगा क्योंकि इसकी शुभता बढ़ जाएगी।
रत्न शास्त्र के अनुसार नीलम धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार है। नियम के हिसाब से इसे सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के बाद पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे शनिदेव की कृपा मिलती है।
नीलम को हमेशा पंचधातु या फिर चांदी में ही बनवाना सही होता है। चाहे तो इसे प्लैटिनम में भी जड़वाया जा सकता है। इसे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना शुभ होता है।
रत्नशास्त्र के नियम के हिसाब से नीलम को धारण करने से पहले शुद्धीकरण जरूर करें। अंगूठी को पहले कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध कर लें। इसके बाद शनिदेव से प्रार्थना करके नीलम पहनें।
मान्यता है कि नीलम का प्रभाव बहुत ही तेज होता है। ऐसे में इसे पहनने से पहले इसे 3-4 दिन तक किसी साफ कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखें। अगर आपको सब नॉर्मल लगे तो इसे पहन सकते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।