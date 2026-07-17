Gemstone: शनि मजबूत करता है ये नीला पत्थर, जानें किन लोगों को करता है सूट?

शनि ग्रह मजबूत करता है नीलम

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम शनि ग्रह से संबंधित रत्न है। शास्त्र की दुनिया में इसे सबसे पावरफुल रत्न माना गया है। मान्यता है कि इसे सही नियम से पहना जाए तो शनि ग्रह मजबूत होने के साथ-साथ जिंदगी में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। जानिए नीलम से जुड़ी खास बातें।