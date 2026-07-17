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Gemstone: शनि मजबूत करता है ये नीला पत्थर, जानें किन लोगों को करता है सूट?

रत्नशास्त्र के अनुसार अगर शनि के रत्न नीलम को सही तरीके से धारण किया जाए तो ये जिंदगी की तमाम मुश्किलों को आसान बना सकता है। जानिए आखिर नीले रंग का ये पत्थर किन राशियों को सबसे ज्यादा सूट करता है? 

Garima SinghJul 17, 2026 11:26 pm IST
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शनि ग्रह मजबूत करता है नीलम

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम शनि ग्रह से संबंधित रत्न है। शास्त्र की दुनिया में इसे सबसे पावरफुल रत्न माना गया है। मान्यता है कि इसे सही नियम से पहना जाए तो शनि ग्रह मजबूत होने के साथ-साथ जिंदगी में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। जानिए नीलम से जुड़ी खास बातें।

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नीलम धारण करने के फायदे

माना जाता है नीलम पहनने से जिंदगी की सारी बाधाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसे धारण करने से नौकरी-बिजनेस वगैरह में तरक्की मिलने की मान्यता है। इसके अलावा नीलम की वजह से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की मान्यता है।

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इन राशियों के लिए शुभ है नीलम

ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार नीलम सबसे ज्यादा मकर और कुंभ राशि वालों को सूट करता है। वहीं वृषभ, तुला, मिथुन और कन्या राशि वाले भी जानकार ज्योतिषी की सलाह पर शनि के इस रत्न को धारण कर सकते हैं।

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हर किसी को नहीं पहनना चाहिए नीलम

नीलम इतना पावरफुल है कि इसे हर किसी को पहनने से बचना चाहिए। कई लोग आधी-अधूरी जानकारी के ही इसे पहन लेते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। अगर ये सूट नहीं करता है तो इसका असर उलटा भी पड़ता है।

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इन रत्नों के साथ ना पहनें नीलम

नीलम को कभी भी मूंगा, पुखराज या फिर मोती के साथ धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इनका कॉन्बिनेशन खतरनाक होता है और पहनने वाले की जिंदगी ये रत्न उथल-पुथल भी मचा सकते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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नीलम धारण करने का सही तरीका

मान्यता है कि अगर नीलम को शनिवार के दिन पहना जाए तो ये ज्यादा असरदार होता है। गंगाजल से शुद्धीकरण के बाद शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हुए इसे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए।

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