Neelam Gemstone: नीलम के साथ इन 4 रत्नों का कॉम्बिनेशन है खतरनाक, जिंदगी में मचेगी उथल-पुथल

नीलम को शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार ये बहुत तेजी से असर दिखाने वाला रत्न होता है। हालांकि कुछ रत्नों के साथ इसे पहनना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि गलत रत्नों के साथ नीलम पहनने से ग्रहों का असर टकराने लगता है जिससे परेशानी बढ़ सकती है।
नीलम को धारण करने से शनि ग्रह को मजबूत करता है। इससे मेहनत का फल जल्दी मिलने में मदद मिल सकती है। ये रत्न नौकरी और बिजनेस अच्छी सफलता दिलाता है।
रत्न शास्त्र के अनुसार नीलम को शनिवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लें। इसके बाद ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते इसे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लें।
ज्योतिष के अनुसार सही कॉम्बिनेशन के साथ नीलम पहनने से शनि ग्रह मजबूत होता है। इससे करियर, पैसे की मजबूती, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है।
आप कुंडली दिखाकर नीलम धारण कर सकते हैं। वैसे तो रत्न और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मकर राशि (Capricorn) और कुंभ राशि (Aquarius) को नीलम शुभ फल देता है।
माणिक्य रत्न सूर्य ग्रह से संबंधित है। सूर्य और शनि के बीच बनती नहीं है। इसी वजह से इन्हें साथ ना पहनने की सलाह दी जाती है। इन्हें साथ पहनने से मानसिक शांति और रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है।
चंद्रमा का रत्म मोती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और शनि का मेल अशुभ माना गया है। ऐसे में मोती और नीलम को साथ पहनने से तनाव, डर और ओवरथिंकिंग की स्थिति बनेगी।
मूंगा मंगल ग्रह से जुड़ा है और ये शनि की ऊर्जा से मिलकर टकराव पैदा करती है। ऐसे में गुस्सा बढ़ेगा। किसी के साथ विवाद होने की स्थिति बन सकती है और जल्दबाजी में काम बिगड़ेंगे।
रत्नशास्त्र के अनुसार ये कॉम्बिनेशन सही नहीं माना जाता है। पुखराज गुरु का रत्न है शनि से इसका स्वभाव काफी अलग है। ऐसे में दोनों साथ पहनने से भाग्य पर सही असर नहीं डालते हैं।
रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम को हमेशा हीरे, पन्ना और गोमेद के साथ पहनना सही होता है। ये तीनों रत्न शुक्र, बुध और राहु से जुड़े हुए माने जाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।