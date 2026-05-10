Neelam Gemstone: नीलम के साथ इन 4 रत्नों का कॉम्बिनेशन है खतरनाक, जिंदगी में मचेगी उथल-पुथल

नीलम के साथ फिट बैठते हैं ये रत्न

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम को हमेशा हीरे, पन्ना और गोमेद के साथ पहनना सही होता है। ये तीनों रत्न शुक्र, बुध और राहु से जुड़े हुए माने जाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।