Bhagavad Gita: डिप्रेशन, एंग्जायटी या बर्नआउट जैसी परेशानी दूर कर मानसिक मजबूती देगा गीता का ये महामंत्र

जीवन की हर जंग में मिलेगी जीत

गीता का यह महामंत्र सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जीवन की हर जंग में जब मन टूटे, तब याद रखें - कमजोरी त्यागकर खड़े हो जाने से हमारी जीत निश्चित है। श्रीकृष्ण आज भी हमारे सारथी हैं। बस उनका यह संदेश सुनकर आगे बढ़ने की हिम्मत करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।