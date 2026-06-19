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Bhagavad Gita: डिप्रेशन, एंग्जायटी या बर्नआउट जैसी परेशानी दूर कर मानसिक मजबूती देगा गीता का ये महामंत्र

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन, एंग्जायटी और बर्नआउट जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे समय में महाभारत के मैदान में अर्जुन की मानसिक स्थिति हमें अपनी याद दिलाती है। जब अर्जुन युद्ध से पहले टूट गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया, जो आज भी लोगों को मुश्किल वक्त में संभालता है।

Navaneet RathaurJun 19, 2026 07:09 pm IST
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अर्जुन की मानसिक दुर्बलता

कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को देखा। उनके हाथ से गांडीव गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वे युद्ध लड़ने की बजाय मैदान छोड़कर जाने को तैयार हो गए। यह स्थिति आज के शब्दों में बर्नआउट और एंग्जायटी कहलाती है। अर्जुन की यह कमजोरी सिर्फ डर नहीं, बल्कि गहरी मानसिक उलझन थी।

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गीता का महामंत्र

क्लैब्यं मा स्म गम: पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को देखा और कहा कि हे पार्थ! इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो और खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं का दमन करने वाले!

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श्रीकृष्ण का संदेश

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 'पार्थ' कहकर उनकी महान विरासत याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुम इंद्र के वरदान से जन्मे हो, तुम्हारे खून में वीरता दौड़ती है। यह कमजोरी तुम्हारी असली प्रकृति नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि बाहर के दुश्मन से पहले अपने अंदर के डर, मोह और कमजोरी से लड़ो।

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आज के समय में प्रासंगिकता

आज हम ऑफिस के प्रेशर, रिश्तों की उलझनों या भविष्य की चिंता में अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि डिप्रेशन या बर्नआउट कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि मन की अस्थायी दुर्बलता है। श्रीकृष्ण का संदेश है - कमजोरी को स्वीकार मत करो, उसे छोड़कर खड़े हो जाओ।

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मानसिक मजबूती कैसे पाएं?

यह महामंत्र हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में घुटने टेकने की बजाय खुद को याद दिलाएं कि हममें कितनी ताकत है। 'उत्तिष्ठ' शब्द बहुत शक्तिशाली है। यह कहता है - बस उठो! एक कदम आगे बढ़ाओ। रोज सुबह इस श्लोक को पढ़ने या सुनने से नकारात्मक विचार कम होते हैं।

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आत्मविश्वास और कर्म की राह

यह महामंत्र हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमारे अंदर है। जब हम हृदय की कमजोरी छोड़कर खड़े होते हैं, तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। निष्काम कर्म की भावना अपनाएं - फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहें। इससे बर्नआउट और एंग्जायटी से छुटकारा मिलता है।

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इस मंत्र को कैसे अपनाएं?

जब भी मन टूटने लगे, आंखें बंद करके इस श्लोक को दोहराएं। खुद से कहें - 'मैं कायर नहीं हूं, मैं परन्तप हूं।' छोटे-छोटे कदम उठाएं। व्यायाम करें, गहरी सांस लें और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। धीरे-धीरे मन मजबूत होता जाएगा।

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जीवन की हर जंग में मिलेगी जीत

गीता का यह महामंत्र सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जीवन की हर जंग में जब मन टूटे, तब याद रखें - कमजोरी त्यागकर खड़े हो जाने से हमारी जीत निश्चित है। श्रीकृष्ण आज भी हमारे सारथी हैं। बस उनका यह संदेश सुनकर आगे बढ़ने की हिम्मत करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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