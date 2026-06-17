किसी के छोड़ जाने से टूट गए हैं? गीता की ये 7 बातें बदलकर रख देंगी आपका नजरिया

कोई दूर चला जाए तो क्या करें?

किसी अपने का हमसे दूर जाना या उससे रिश्ता टूट जाना आसान नहीं होता है। सब कुछ थम सा जाता है। मन परेशान रहने लगता है। पुरानी बातें याद आती हैं। हालांकि भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल समय के बाद नए नई शुरुआत जरूर होती है। आइए जानते हैं गीता से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें जो ऐसे समय में किसी को भी संभलने में मदद कर सकती हैं।