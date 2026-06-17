किसी के छोड़ जाने से टूट गए हैं? गीता की ये 7 बातें बदलकर रख देंगी आपका नजरिया

किसी अपने का हमसे दूर जाना या उससे रिश्ता टूट जाना आसान नहीं होता है। सब कुछ थम सा जाता है। मन परेशान रहने लगता है। पुरानी बातें याद आती हैं। हालांकि भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल समय के बाद नए नई शुरुआत जरूर होती है। आइए जानते हैं गीता से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें जो ऐसे समय में किसी को भी संभलने में मदद कर सकती हैं।
गीता हमें यही बताती है कि इस दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में आगे नहीं जाते हैं। वो हमें कुथ सिखाने आते हैं। इसी वजह से जो चला गया है उसे याद करके बार-बार दुखी ना हो।
गीता के अनुसार आज जो दुख आपको बड़ा लग रहा है। समय के साथ-साथ ये कम होता जाएगा। गीता के अनुसार सुख और दुख दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छे और बुरे दिन का चक्र हमेशा घूमता रहता है।
कुछ गलत होने के बाद कई लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। गीता हमें बताती है कि हर एक चीज के लिए खुद को इस तरह से दोषी ठहराना सही बात नहीं होती है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है कई वजहों से होता है। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और खुद को ऐसे कमजोर ना समझें।
गीता ये चीज सिखाती है कि किसी के जाने से आपकी खुद की अहमियत कम नहीं हो जाती है। आप अच्छे हैं और कोई रिश्ता आपकी पहचान नहीं है। खुद की रिस्पेक्ट करें। अपनी खुशियों को दूसरों पर डिपेंड ना होने दें।
गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति से हमें कोई ना कोई सीख जरूर लेनी चाहिए। अच्छा अनुभव हमें सिखाता है और बुरा भी कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। ऐसी चीजों से हम मजबूत ही बनते हैं।
जो लोग छोड़कर गए हैं उनके लिए पूरी जिंदगी इंतजार करना सही नहीं है। गीता भी यही कहती है कि कर्म करो और आगे बढ़ते रहो। इन चीजों से आगे निकलकर अपने सपनों को पूरा करें। परिवार को समय दें और अपनी खुशियों पर ध्यान दें।
आपको समझना होगा कि हर एक चीज का अंत किसी ना किसी नई चीज की शुरुआत है। खुद पर भरोसा रखें। भगवान की पूजा करें। आगे बढ़ें। हमेशा ये बात याद रखें कि आने वाला समय बीते हुए कल से बेहतर ही होगा।