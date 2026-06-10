Feng Shui Tips: मुख्य द्वार पर रखें 5 चीजें, घर में नहीं घुस पाएगी नेगेटिविटी

वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंगशुई में भी मुख्य द्वार को काफी महत्व दिया जाता है। इसे घर में एनर्जी के आगमन के सोर्स के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अगर यहां पर कुछ चीजों को रख दिया जाए तो पूरे घर का माहौल अच्छा रहता है।
फेंगशुई के अनुसार घर में अच्छी ऊर्जा लाने के लिए मुख्य द्वार का सुंदर होना जरूरी है। ऐसे में यहां पर हरे-भरे पौधे रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है और माहौल सुकून भरा होता है।
फेंगशुई में विंड चाइम को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे मुख्य द्वार पर लगाने से घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव बन जाता है। साथ ही मन भी खुश रहता है। फेंगशुई में इसे काफी लकी मानते हैं।
फेंगशुई के अनुसार मुख्य द्वार पर रखा डोर मैट सही होना चाहिए। कोशिश करें ये दिखने में सुंदर और साफ-सुथरा हो। इससे घर के मुख्य द्वार की एनर्जी बैलेंस्ड रहती है।
अगर मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट साफ ना हो तो ये घर में नेगेटिविटी ला सकती है। ऐसे में कोशिश यही करनी चाहिए कि नेम प्लेट की साफ-सफाई समय-समय पर होती रहे।
कोशिश करें कि मुख्य द्वार के आसपास अच्छी रोशनी जरूर होनी चाहिए। कोशिश करें कि यहां अंधेरा ना हो और ना ही कोई लाइट खराब ना हो। ऐसा करने से घर में बरकत आती है।
मुख्य द्वार के पास हमेशा साफ-सफाई रखें। यहां पर फालतू का सामान ना रखें। जूते और कूड़ेदान को भी यहां रखने की गलती ना करें। इससे घर में पॉजिटिव माहौल रहता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।