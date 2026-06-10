Feng Shui Tips: मुख्य द्वार पर रखें 5 चीजें, घर में नहीं घुस पाएगी नेगेटिविटी

साफ रखें मुख्यद्वार

मुख्य द्वार के पास हमेशा साफ-सफाई रखें। यहां पर फालतू का सामान ना रखें। जूते और कूड़ेदान को भी यहां रखने की गलती ना करें। इससे घर में पॉजिटिव माहौल रहता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।