वास्तु शास्त्र: घर में इस जगह पर लगाएं गेंदे का पौधा, तरक्की के साथ बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि

गेंदे के फूलों का धार्मिक महत्व

गेंदे के फूलों का उपयोग हिंदू पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में प्राचीन काल से होता आ रहा है। इनकी मनमोहक सुगंध और जीवंत रंग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आकर्षित करते हैं। इन्हें माला बनाकर या थाल में अर्पित करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह ना केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।