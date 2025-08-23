best direction to keep marigold plant for wealth and prosperity वास्तु शास्त्र: घर में इस जगह पर लगाएं गेंदे का पौधा, तरक्की के साथ बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि
वास्तु शास्त्र: घर में इस जगह पर लगाएं गेंदे का पौधा, तरक्की के साथ बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि

हिंदू धर्म में गेंदे के फूलों का विशेष महत्व है। ये फूल सूर्योदय और सूर्यास्त के रंगों का प्रतीक हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। वास्तु शास्त्र में गेंदे का पौधा सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का स्रोत माना जाता है। आइए जानें, इसे घर में सही दिशा में लगाने के नियम और लाभ।

Navaneet RathaurSat, 23 Aug 2025 10:21 PM
गेंदे के फूलों का धार्मिक महत्व

गेंदे के फूलों का उपयोग हिंदू पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में प्राचीन काल से होता आ रहा है। इनकी मनमोहक सुगंध और जीवंत रंग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आकर्षित करते हैं। इन्हें माला बनाकर या थाल में अर्पित करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह ना केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

गेंदे के पौधे के वास्तु लाभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गेंदे का पौधा घर में सही स्थान पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। यह पौधा धन-धान्य की प्राप्ति, आर्थिक समृद्धि और तरक्की के नए अवसर लाता है। नियमित पूजा में गेंदे के फूलों का उपयोग माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है।

गेंदे का पौधा लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र में गेंदे का पौधा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। इसके अलावा, पूर्व या उत्तर दिशा भी उपयुक्त है। सही दिशा में गेंदे का पौधा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। गलत दिशा में इसे लगाने से बचें।

मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा लगाना अत्यंत शुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। गमले में गेंदे का पौधा या फूलों की माला मुख्य द्वार पर सजाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है, साथ ही मेहमानों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

इन दिशाओं में ना लगाएं गेंदे का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गेंदे का पौधा दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ फल दे सकता है। इन दिशाओं में पौधा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। साथ ही, गंदे स्थान, रसोईघर, बाथरूम या टॉयलेट के पास भी इसे ना रखें। यह पौधे की शुभता को कम करता है।

गेंदे के पौधे की देखभाल

वास्तु के अनुसार, गेंदे का पौधा हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ होना चाहिए। मुरझाए या सूखे पौधे को घर में ना रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नियमित रूप से पानी दें, सूखे फूल और पत्तियों को हटाएं। स्वस्थ पौधा सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। मुरझाए फूलों को नदी में प्रवाहित करें।

पूजा में गेंदे के फूलों का उपयोग

गेंदे के फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इन फूलों को पूजा थाल में सजाएं या मंदिर में चढ़ाएं। रोजाना ताजे फूलों का उपयोग करें और मुरझाए फूलों को हटा दें। यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है।

गेंदे के फूलों से बढ़ाएं घर की खुशहाली

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गेंदे का पौधा सही दिशा में लगाने और नियमित देखभाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शांति आती है। उत्तर-पूर्व दिशा में इसे लगाएं, पूजा में उपयोग करें और मुरझाए पौधों से बचें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे।

