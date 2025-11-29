रात में सोने से पहले पैर क्यों धोना चाहिए? जानिए इसके फायदे

रात में कब और कैसे धोएं पैर?

सोने से ठीक पहले लोटे में साफ पानी लें और दोनों पैर एड़ियों तक अच्छे से धोएं। इसके बाद साफ तौलिये से पोंछ लें। चाहें तो 2 बूंद लैवेंडर ऑयल या गंगाजल मिलाएं। बस यही 30 सेकंड रोज करें – नींद, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते सब ठीक हो जाएंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।