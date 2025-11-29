रात में सोने से पहले पैर क्यों धोना चाहिए? जानिए इसके फायदे

पूरा दिन हम बाहर घूमते हैं – ऑफिस, बाजार, श्मशान, अस्पताल। पैरों में सारी नकारात्मक ऊर्जा चिपक जाती है। रात को पैर धोने से राहु-केतु और बुरी नजर का प्रभाव तुरंत खत्म होता है। घर में कलह-बीमारी नहीं आती। जो लोग पैर नहीं धोते, उनके घर में अशांति रहती है।
आयुर्वेद के अनुसार, पैरों में नींद के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। ठंडे पानी से पैर धोने से दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है और 5 मिनट में गहरी नींद आ जाती है। जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, वे सिर्फ 21 दिन यह करें – उन्हें फर्क महसूस होगा।
वास्तु और पुराणों में लिखा है – गंदे पैरों से घर में प्रवेश करने पर नकारात्मकता बढ़ती है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे में रात को सोने जाने से पहले पैर धोने से घर में धन की बरकत होती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है।
पैर धोने से शरीर का तापमान संतुलित होता है और पित्त दोष शांत होता है। इसका परिणाम ये होता है कि सुबह बिना थकान के तरोताजा उठते हैं। नींद पूरी होती है तो दिन भर एनर्जी रहती है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है।
डॉक्टर भी मानते हैं – रात को पैर धोने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हाई BP, डायबिटीज, माइग्रेन, पैरों में जलन, बदबू सब दूर होती है। गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गुनगुने पानी से धोएं। अगर आप रात में सोने से पहले पैर धोने की आदत बना लेंगे, तो कुछ दिन में ही आपको इसके परिणाम महसूस होने लगेंगे।
ज्योतिष में पैर चंद्रमा और शुक्र से जुड़े हैं। गंदे पैरों से सोने से शुक्र कमजोर होता है, जिसके पति-पत्नी में झगड़ा होने की प्रबल संभावना रहती है। पैर धोकर सोने से रिश्तों में मिठास आती है। इसके अलावा संतान आज्ञाकारी-बुद्धिमान होता है।
सोने से ठीक पहले लोटे में साफ पानी लें और दोनों पैर एड़ियों तक अच्छे से धोएं। इसके बाद साफ तौलिये से पोंछ लें। चाहें तो 2 बूंद लैवेंडर ऑयल या गंगाजल मिलाएं। बस यही 30 सेकंड रोज करें – नींद, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते सब ठीक हो जाएंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।