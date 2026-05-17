Vastu Tips: बाथरूम की खाली बाल्टी से घर में बढ़ सकती है दरिद्रता? जानें लकी रंग और सही नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकती है। खासकर रात के समय अगर बाल्टी को खाली छोड़ दिया जाए तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? साथ ही जानें कि किस रंग की बाल्टी शुभ मानी जाती है?
खाली बाल्टी को बाथरूम में छोड़ना खालीपन और रुकावट के रूप में देखा जाता है। इस वजह से घर में आपको भारीपन और नेगेटिविटी महसूस होगी। ऐसी स्थिति में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा।
वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी से घर में दरिद्रता आती है। ऐसी स्थिति में फालतू का खर्चा बढ़ता है। बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ऐसे ही ना छोड़ें नहीं तो आगे चलकर आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।
अगर आप बाथरूम में लगातार बाल्टी को खाली छोड़ देते हैं तो इसके असर मन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इससे तनाव की स्थिति बढ़ेगी। चिड़चिड़ापन होगा। इससे काम में फोकस कर पाना मुश्किल होगा।
वास्तु के नियमों के अनुसार रात में बाथरूम के अंदर बाल्टी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। भले ही थोड़ा रखें लेकिन इसमें पानी जरूर होना चाहिए। इसे शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।
वास्तु के अनुसार बाल्टी के रंग का बहुत गहरा असर पड़ता है। बाथरूम में हल्के नीले रंग की बाल्टी को रखना शुभ माना जाता है। बहुत ज्यादा गहरे रंग की बाल्टी बाथरूम में ना रखें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी हुई बाल्टी घर में वास्तु दोष बढ़ाती है। वहीं गंदी बाल्टी घर की पॉजिटिव एनर्जी को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ऐसे में कोशिश करें कि बाल्टी हर 2-3 दिन में अच्छे से साफ की जाए।
बाथरूम में अगर बाल्टी खाली है तो उसमें थोड़ा साफ पानी भरकर रखें और बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा ही रखें। वास्तु मान्यता के अनुसार इससे घर में सुख-शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।