Vastu Tips: बाथरूम की खाली बाल्टी से घर में बढ़ सकती है दरिद्रता? जानें लकी रंग और सही नियम

बाल्टी से जुड़ा वास्तु टिप्स

बाथरूम में अगर बाल्टी खाली है तो उसमें थोड़ा साफ पानी भरकर रखें और बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा ही रखें। वास्तु मान्यता के अनुसार इससे घर में सुख-शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।