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Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर करने वाले हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो ना करें ये 5 गलतियां, वरना फलित नहीं होगी पूजा

16 जून 2026 को ज्येष्ठ माह का सातवां बड़ा मंगल मनाया जाएगा। इस दिन बजरंगबली की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन की गई पूजा और पाठ से संकटों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

Navaneet RathaurJun 15, 2026 07:02 pm IST
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बड़े मंगल का महत्व

बड़ा मंगल हनुमान भक्तों के लिए बेहद खास दिन होता है। इस दिन व्रत रखने, सुंदरकांड पढ़ने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली जल्दी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि बड़े मंगल पर की गई पूजा साधारण मंगलवार से सौ गुना अधिक फल देती है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करने वाले भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

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हनुमान चालीसा पाठ का महत्त्व

हनुमान चालीसा भक्ति, शक्ति और संकटमोचन का प्रतीक है। बड़े मंगल के दिन इसका पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। चालीसा की हर चौपाई में दिव्य शक्ति है। सही विधि से पाठ करने पर यह पाठ व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता भर देता है। लेकिन गलत तरीके से पाठ करने पर पूरा फल नहीं मिलता है।

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गंदे स्थान या आसन पर पाठ

हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा साफ-सुथरे आसन पर बैठकर करना चाहिए। बिस्तर पर या सीधे जमीन पर बैठकर पाठ करने से इसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता है। पूजा के स्थान को साफ रखें और शुद्ध आसन का इस्तेमाल करें। इससे भक्ति और एकाग्रता बनी रहती है।

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भोग और दीपक में लापरवाही

पाठ से पहले तेल या शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। हनुमान जी को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। बिना तुलसी के भोग और पूजा अधूरी मानी जाती है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

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जल्दबाजी और गलत उच्चारण

हनुमान चालीसा को जल्दबाजी में या तेज गति से नहीं पढ़ना चाहिए। हर शब्द साफ और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ें। चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के समान है। गलत उच्चारण या अधूरी पढ़ाई से पाठ का फल कम हो जाता है। धीरे-धीरे और भावपूर्वक पढ़ने से अधिक लाभ मिलता है।

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पाठ के दौरान बातचीत या बेचैनी

पाठ करते समय शांत मन रखें। बीच में किसी से बात ना करें, फोन ना देखें और इशारे भी ना करें। यह पूजा को खंडित कर देता है। पूरी एकाग्रता के साथ चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और संकट दूर होते हैं।

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अशुद्ध शरीर और मन से पाठ

बिना स्नान किए, गंदे कपड़ों में या अशुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। पाठ से पहले गंगाजल से खुद को और पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। पवित्रता बनाए रखने से पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

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सही विधि से पाठ करने के लाभ

बड़े मंगल पर सही तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से भक्त को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। शत्रु भय, स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक तंगी दूर होती है। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया पाठ हर संकट का समाधान कर देता है।

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बड़े मंगल पर विशेष सलाह

16 जून 2026 को बड़े मंगल के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और पूजा शुरू करें। पूरे दिन सात्विक रहें। सही विधि और शुद्ध भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली जरूरी कृपा करेंगे और जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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