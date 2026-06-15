Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर करने वाले हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो ना करें ये 5 गलतियां, वरना फलित नहीं होगी पूजा

बड़े मंगल पर विशेष सलाह

16 जून 2026 को बड़े मंगल के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और पूजा शुरू करें। पूरे दिन सात्विक रहें। सही विधि और शुद्ध भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली जरूरी कृपा करेंगे और जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।