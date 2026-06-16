Bada Mangal 2026: रह गई सुबह की पूजा तो शाम को हनुमान मंदिर में चढ़ाएं ये 5 चीजें, पूरी होगी हर कामना

बड़े मंगल का दिन हनुमान भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिले थे। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने, साहस बढ़ाने और शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्ट कम करने का महत्व बताया गया है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा हर संकट को दूर कर देती है।
सुबह में कुछ कारण से आप की पूजा नहीं कर पाए हैं, तो शाम में अपने पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। शाम का समय भी हनुमान आराधना के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बड़े मंगल की शाम हनुमान जी को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सारी परेशानी हर लेते हैं।
हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। बड़े मंगल के दिन गुड़हल या लाल फूल अर्पित करें। सिंदूर और चमेली के तेल से चोला चढ़ाएं। पहले चरणों में सिंदूर लगाएं, फिर पूरे विग्रह पर। पूजा के बाद थोड़ा सिंदूर माथे पर लगाने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है।
हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना शुभ होता है। पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ और इलायची डालें। चूना और सुपारी ना डालें। बूंदी या बेसन के लड्डू, गुड़ और चने का भोग भी चढ़ाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें।
आटे, गुड़ और घी से बना चूरमा या मीठी रोटी बजरंगबली को अर्पित करें। केला भी उनका प्रिय भोग है। ये सभी चीजें समर्पण और भक्ति का प्रतीक हैं। भोग लगाने के बाद आरती करें।
बड़े मंगल की शाम हनुमान मूल मंत्र, रुद्र हनुमान मंत्र, हनुमान गायत्री मंत्र और कार्य सिद्धि मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से संकट दूर होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं।
इन उपायों को करने से हनुमान जी हर परेशानी दूर करते हैं। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और परिवार में सुख-शांति आती है। 16 जून 2026 के इस बड़े मंगल को खास बनाएं और पूरी श्रद्धा से बजरंगबली की आराधना करें। उनकी कृपा से जीवन के सभी संकट आसानी से पार हो जाएंगे।
इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।