Bada Mangal 2026: रह गई सुबह की पूजा तो शाम को हनुमान मंदिर में चढ़ाएं ये 5 चीजें, पूरी होगी हर कामना

शाम में पूजा की तैयारी

सुबह में कुछ कारण से आप की पूजा नहीं कर पाए हैं, तो शाम में अपने पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। शाम का समय भी हनुमान आराधना के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बड़े मंगल की शाम हनुमान जी को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सारी परेशानी हर लेते हैं।