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Bada Mangal 2026: बड़े मंगल की शाम बजरंगबली के इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, हर परेशानी से राहत दिलाएंगे हनुमान जी

ज्येष्ठ माह का मंगलवार हनुमान जी की भक्ति के लिए बेहद खास होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकट दूर होते हैं और शनि-राहु जैसे दोषों से भी मुक्ति मिलती है। आज 16 जून 2026 को ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल की शाम बजरंगबली के शक्तिशाली मंत्रों का जाप विशेष फलदायी साबित होगा।

Navaneet RathaurJun 16, 2026 08:56 am IST
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बड़े मंगल का महत्व

ज्येष्ठ माह का मंगलवार हनुमान जी के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। इसे बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी पहली बार भगवान श्री राम से मिले थे। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बड़े मंगल पर की गई पूजा और जाप से आर्थिक परेशानी, शत्रु भय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं।

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हनुमान जी की पूजा

हनुमान जी को कलियुग के देवता कहा जाता है। वे भक्तों की हर छोटी-बड़ी परेशानी को दूर करने में सक्षम हैं। बड़े मंगल के दिन उनकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करते हैं, उन्हें शक्ति, साहस और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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घर पर पूजा की तैयारी

बड़े मंगल की शाम स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। पूजा में सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें।

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भोग लगाने की विधि

हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी, केला और खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। भोग अर्पित करते समय अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहें। हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए इसे भोग में जरूर शामिल करें।

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हनुमान मूल मंत्र का जाप

बड़े मंगल की शाम सबसे पहले हनुमान मूल मंत्र का जाप करें। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः॥ इस मंत्र का 108 बार जाप करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह मंत्र हर तरह के संकटों को दूर करने वाला है।

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रुद्र हनुमान मंत्र से शत्रु नाश

शत्रु बाधा या नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए रुद्र हनुमान मंत्र का जाप करें। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय। सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा॥ इस मंत्र से शत्रु पर विजय मिलती है और रोगों का नाश होता है।

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हनुमान गायत्री मंत्र और सफलता मंत्र

कार्य सिद्धि और बुद्धि बढ़ाने के लिए हनुमान गायत्री मंत्र जपें। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्॥ कार्य में सफलता के लिए यह मंत्र काफी प्रभावी है - मनोजवं मारुततुल्यवेगमं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥

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रोग नाश के लिए विशेष मंत्र

रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें: ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। यह मंत्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

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हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ

पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर समय हो, तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा का समापन आरती के साथ करें। प्रसाद बांटें और गरीबों को दान दें।

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हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें?

बड़े मंगल के दिन पूजा के बाद हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें। नियमित रूप से इन उपायों को अपनाने से जीवन की हर समस्या दूर होती है और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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