Bada Mangal 2026: बड़े मंगल की शाम बजरंगबली के इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, हर परेशानी से राहत दिलाएंगे हनुमान जी

बड़े मंगल का महत्व

ज्येष्ठ माह का मंगलवार हनुमान जी के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। इसे बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी पहली बार भगवान श्री राम से मिले थे। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बड़े मंगल पर की गई पूजा और जाप से आर्थिक परेशानी, शत्रु भय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं।