गुरुवार को भूलकर भी ना पहनें ये 2 रंग, ग्रहों का पड़ सकता है उलटा प्रभाव

किसे समर्पित है गुरुवार का दिन?

गुरुवार का दिन अपने आप में खास होता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन का संबंध गुरु ग्रह से भी होता है। ऐसे में इस दिन कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, वो लोग हर क्षेत्र में आसानी से ग्रो करते हैं। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट पर इन्हें दिक्कतें आएंगी लेकिन गुरू की वजह से ये हर मुश्किल से आसानी से पार पा जाते हैं। आज जानते हैं कि आखिर गुरुवार को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए?