गुरुवार को भूलकर भी ना पहनें ये 2 रंग, ग्रहों का पड़ सकता है उलटा प्रभाव

Thursday Wise Clothes Colors: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह को समर्पित होता है। ऐसे में जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए? साथ ही जानिए कि इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए?

Garima SinghWed, 3 Sep 2025 03:09 PM
किसे समर्पित है गुरुवार का दिन?

गुरुवार का दिन अपने आप में खास होता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन का संबंध गुरु ग्रह से भी होता है। ऐसे में इस दिन कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, वो लोग हर क्षेत्र में आसानी से ग्रो करते हैं। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट पर इन्हें दिक्कतें आएंगी लेकिन गुरू की वजह से ये हर मुश्किल से आसानी से पार पा जाते हैं। आज जानते हैं कि आखिर गुरुवार को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए?

विष्णु भगवान होते हैं नाराज

अगर गुरुवार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे में विष्णु भगवान निराश हो सकते हैं। वहीं उनके प्रसन्न होते ही जिंदगी के सारे काम आसानी से पूरे होते हैं। गुरुवार को पहने जाने वाले कपड़े के रंग के जरिए भी गुरु की स्थिति को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। नीचे विस्तार से जानिए आखिर इस दिन किस रंग के कपड़े पहने जाने चाहिए और किस रंग को अवॉइड करना चाहिए?

गुरुवार को ना पहनें काला रंग

गुरुवार को गलती से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गुरुवार का सीधा संबंध गुरू ग्रह से होता है तो ऐसे में ये रंग गुरु ग्रह की स्थिति को कमजोर बना सकता है। साथ ही इस रंग को इस दिन पहनने से जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है।

गुरुवार को ना पहनें नीला रंग

इस दिन नीले रंग के कपड़े भी पहनने से बचना चाहिए। नीला रंग इस दिन पहनना सही नहीं माना जाता है। नीले रंग का कोई भी शेड इस दिन नहीं पहनना चाहिए।

गुरूवार को पहनें पीला रंग

गुरुवार के दिन पीला रंग पहनने से भी कई फायदे मिलते हैं। इस रंग से मन भी खुश रहता है और साथ ही गुरु ग्रह का प्रभाव भी जिंदगी पर अच्छा पड़ता है। इस दिन पीले रंग के किसी भी शेड के कपड़े पहने जा सकते हैं।

गुरुवार को पहनें सुनहरे रंग के कपड़े

गोल्डन रंग के कपड़े भी गुरुवार के लिए परफेक्ट है। सुनहरे रंग के शेड के आउटफिट गुरुवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। इस तरह से गुरुवार के कई और भी उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भी कई फायदे होते हैं।

गुरुवार को कर सकते हैं दान

गुरुवार के दिन अगल पीले रंग की चीजों का दान किया जाए तो भगवान विष्णु की खूब कृपा बरसती है। इस दिन गाय को गुड़-चना खिलाने से भी कई फल मिलते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए।

