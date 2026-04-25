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किस्मत चमका सकते हैं चांदी के ये 5 गहने, जानें अंगूठी-बिछिया और पायल पहनने के फायदे, दूर होंगे ये दोष

क्या आपको पता है कि चांदी के गहने आपकी किस्मत बदल सकते हैं? यहां जानें चांदी की अंगूठी लेकर पायल,कड़ा और बिछिया पहनने के वो कौन से ज्योतिषीय लाभ हैं जो जिंदगी में सुख-समृद्धि के साथ कई फायदे देते हैं। 

Garima SinghApr 25, 2026 09:36 am IST
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चांदी का महत्व और इसके ज्योतिषीय लाभ

ज्योतिषीय दुनिया में चांदी को बेहद ही खास माना गया है। इसका कनेक्शन चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है। साथ ही इसे भगवान शिव के साथ भी जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा हमारे सारे इमोशन्स को कंट्रोल में रखने की ताकत रखता है और इससे मन शांत रहता है। वहीं शुक्र लग्जरी, पैसा और प्यार से जुड़ा हुआ है। चांदी पहनने से मन तो शात रहता ही है। साथ ही जिंदगी में एक अच्छा बैलेंस बन जाता है। इसके अलावा ये चंद्र और शुक्र से जुड़े दोष भी दूर करता है। आइए जानते हैं कि चांदी की ज्वेलरी जैसे चेन, कड़ा और बिछिया वगैरह पहनने से इसके कौन से ज्योतिषीय लाभ मिल सकते हैं?

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छोटी उंगली में अंगूठी का फायदा

अगर आप हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनते है तो इसे करियर और पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही इसकी मदद से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। ऐसे में जिंदगी में आराम और पैसा बढ़ सकता है। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है या जिन लोगों को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए उन्हें चांदी की अंगूठी जरूर पहनी चाहिए। माना जाता है कि इससे कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ता है।

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बिछिया पहनने के फायदे

शादीशुदा महिलाओं के लिए बिछिया पहनना पुरानी परंपरा मानी जाती है। हालांकि ये सिर्फ एक परंपरा भर नहीं है। इसके पीछे भी एक खास वजह है। माना जाता है कि इसकी मदद से घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही इसकी मदद से मन भी शांत रहता है और बॉडी का बैलेंस भी सही तरीके से बना रहता है। हेल्थ के लिहाज से भी इसे पहनना सही माना जाता है। कहते हैं कि इससे बीपी कंट्रोल में रहता है।

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चांदी का कड़ा पहनने से लाभ

कई लोग शौक में चांदी का कड़ा तो पहन लेते हैं लेकिन उन्हें ठीक से इसका फायदे नहीं पता होते हैं। जिन लोगों को बार-बार किसी बात की टेंशन होती है या ओवरथिंकिग की दिक्कत है तो चांदी का कड़ा पहनने से लाभ मिलेगा। साथ ही इसकी मदद से फोकस भी बढ़ेगा। माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी के लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अलावा ये दिमाग को भी स्टेबल रखने में मदद करता है।

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पायल पहनने से मिलेंगे ये लाभ

चांदी के पायल को पहनने से भी कई लाभ मिलते हैं। मान्यता है कि चांदी की पायल का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। ऐसे में इसे पहनने से मन शांत रहता है और मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। साथ ही ये जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है।

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चांदी की चेन से मिलते हैं ये लाभ

ज्योतिषीय सलाह के हिसाब से चांदी की चेन पहनना भी शुभ होता है। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उनके लिए चांदी फायदेमंद होगा। जो लोग हार्थ तरीके से बात करते हैं या जिनकी बातों से लोगों का दिल दुख जाता है। हालांकि इंटेशन ऐसे होते नहीं है लेकिन ना चाहते हुए भी ये चीज बार-बार हो तो चांदी की चेन को गले में पहनने से लाभ मिलेगा। मन शांत रहेगा। साथ ही काम में फोकस भी बढ़ेगा।

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चांदी की साफ-सफाई का रखें ध्यान

इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि चांदी का फायदा आपको तभी पूरा-पूरा मिल पाएगा जब ये साफ और शुद्ध हो। अगर कभी भी चांदी की ज्वेलरी काली पड़ जाती है तो इसे ऐसे ही ना पहनें। माना जाता है कि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके काम रुक जाए या फिर किसी ना किसी तरह की बाधा हमेशा जिंदगी में आती रहे। इसी वजब से आप आप चांदी की ज्वेलरी को हमेशा समय-समय पर साफ करते रहें। कोशिश करें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली ज्वेलरी ही पहनें।

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चांदी को कब और कैसे पहनें

अब अगर बात की जाए कि आखिर चांदी को कब और कैसे पहना जाए तो इसे लेकर लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। हालांकि अगर आप चांदी से जुड़े कुछ नियमों का पालन कर लेंगे तो ये आपको दोगुना लाभ दे सकती है। माना जाता है कि चांदी पहनने के लिए सोमवार और शुक्रवार सबसे अच्छा दिन होता है। चांदी की ज्वेलरी को पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या फिर गंगाजल से साफ कर लें। भगवान का नाम लेते हुए इसे पहन लें। माना जाता है कि इससे चांदी अच्छा असर करती है और इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है और ये गुडलक भी ले आती है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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