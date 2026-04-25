किस्मत चमका सकते हैं चांदी के ये 5 गहने, जानें अंगूठी-बिछिया और पायल पहनने के फायदे, दूर होंगे ये दोष

चांदी को कब और कैसे पहनें

अब अगर बात की जाए कि आखिर चांदी को कब और कैसे पहना जाए तो इसे लेकर लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। हालांकि अगर आप चांदी से जुड़े कुछ नियमों का पालन कर लेंगे तो ये आपको दोगुना लाभ दे सकती है। माना जाता है कि चांदी पहनने के लिए सोमवार और शुक्रवार सबसे अच्छा दिन होता है। चांदी की ज्वेलरी को पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या फिर गंगाजल से साफ कर लें। भगवान का नाम लेते हुए इसे पहन लें। माना जाता है कि इससे चांदी अच्छा असर करती है और इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है और ये गुडलक भी ले आती है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)