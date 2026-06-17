रत्नशास्त्र: शादी नहीं हो पा रही है पक्की? इन 4 रत्नों से बनेगी बात, जानें पहनने के सही नियम

शादी में हो रही है देरी?

आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं और बात नहीं बन रही है? रिश्ते बार-बार बनकर टूट जाते हैं या फिर बात आगे नहीं बढ़ रही है? रत्नशास्त्र में बताए गए कुछ रत्नों को धारण करके आप शादी से जुड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जानिए उन 3 रत्नों के बारे में जो विवाह के योग मजबूत बनाते हैं।