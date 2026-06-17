Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

रत्नशास्त्र: शादी नहीं हो पा रही है पक्की? इन 4 रत्नों से बनेगी बात, जानें पहनने के सही नियम

अगर आपकी शादी में बार-बार रुकावटें आ रही हैं या फिर रिश्ता बनकर टूट जाता है तो पुखराज, ओपल, हीरा और मूंगा जैसे रत्न आपके विवाह को मजबूत बना सकते हैं। यहां जानें इन्हें पहनने का सही नियम। 

Garima SinghJun 17, 2026 12:16 pm IST
1/8

शादी में हो रही है देरी?

आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं और बात नहीं बन रही है? रिश्ते बार-बार बनकर टूट जाते हैं या फिर बात आगे नहीं बढ़ रही है? रत्नशास्त्र में बताए गए कुछ रत्नों को धारण करके आप शादी से जुड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जानिए उन 3 रत्नों के बारे में जो विवाह के योग मजबूत बनाते हैं।

2/8

शादी में देरी की वजह

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में गुरु, शुक्र, शनि, मंगल और राहु-केतु को शादी में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन ग्रहों के कमजोर होने से शादी में रुकावटें आती हैं। ऐसे में कुछ रत्न पहनने की सलाह दी जाती है।

3/8

पुखराज

पुखराज को गुरु ग्रह से संबंधित रत्न माना जाता है। विवाह में आ रही बाधाओं को पुखराज दूर कर सकता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से अच्छे रिश्तों के योग मजबूत बनते हैं।

4/8

पुखराज पहनने की विधि

अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो इसे जरूर धारण करें। इसे गुरुवार के दिन गंगाजल और दूध से शुद्ध करें। इसके बाद गुरु ग्रह से जुड़े मंत्र का जाप करते हुए इसे तर्जनी उंगली में पहनें।

5/8

ओपल और हीरा

रत्न ज्योतिष के अनुसार शादी में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए ओपल और हीरे को भी अच्छा रत्न माना जाता है। अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है तो इन रत्नों को पहन सकते हैं।

6/8

ओपल और हीरा पहने की विधि

ओपल और हीरे जल्दी असर करते हैं। शुक्र की एनर्जी वाले ये रत्न भी शादी में आने वाली दिक्कतों को दूर करते हैं। ओपल और हीरे की रिंग को अनामिका उंगली में पहनें।

7/8

मूंगा

अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इस वजह से भी शादी में लगातार देरी होती है। ऐसे लोगों को मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। इसका संबंध मंगल ग्रह से है। ये शादी में आने वाली रुकावटों को दूर करता है।

8/8

मूंगा पहनने की विधि

मूंगा को मंगलवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। इस दौरान मंगल से जुड़े मंत्रों का जाप करें और फिर इसे धारण करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Ratna Jyotish Gemstones
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणरत्नशास्त्र: शादी नहीं हो पा रही है पक्की? इन 4 रत्नों से बनेगी बात, जानें पहनने के सही नियम