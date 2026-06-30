Ratna Shastra: पन्ना से मिलते हैं ये 4 फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध बुद्धि, एकाग्रता और याददाश्त के साथ-साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का भी कारक माना जाता है। आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स को पन्ना किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है और इसे पहनने का सही तरीका क्या है?
अगर कोई पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं कर पाता है तो पन्ना उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ बच्चे पढ़ाई के बाद चीजें जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे में पन्ना उनके याद रखने की क्षमता को बेहतर कर सकता है।
पन्ना धारण करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। आजकल मोबाइल के अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो आसानी से बच्चों का मन भटका सकते हैं। ऐसे में पन्ना मन को शांत रखता है और इससे चीजों में फोकस करना आसान हो जाता है।
कई स्टूडेंट्स को एग्जाम के नाम पर ही एंग्जाइटी होने लग जाती है जिससे उनका मन घबरा जाता है। रत्नशास्त्र में माना गया है कि पन्ना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। ऐसे में एग्जाम के दिनों में बैचेनी कम होगी।
पन्ना बुध से जुड़ा हुआ है तो कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी बच्चों को आसान लग सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को नहीं डराएंगे।
पन्ना को हमेशा बुधवार को धारण करें। इसे धारण करने से पहले गंगाजल और दूध से शुद्ध कर लें। इसके बाद ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दाहिने हाथ ही कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली में पहन लें।
पन्ना फायदा तो बहुत पहुंचाता है लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता है। ऐसे में इसे धारण करने से पहले एक बार कुंडली किसी जानकार ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। पन्ना सूट नहीं करेगा तो ये गलत असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।