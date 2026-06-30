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Ratna Shastra: पन्ना से मिलते हैं ये 4 फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

Powerful Panna Benefits For Students: पन्ना एकमात्र ऐसा रत्न है जिससे बुध रत्न को मजबूत बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके 4 फायदे। 

Garima SinghJun 30, 2026 01:43 pm IST
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पन्ना से मिलते हैं कई फायदे

रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध बुद्धि, एकाग्रता और याददाश्त के साथ-साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का भी कारक माना जाता है। आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स को पन्ना किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है और इसे पहनने का सही तरीका क्या है?

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बढ़ती है याद करने की क्षमता

अगर कोई पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं कर पाता है तो पन्ना उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ बच्चे पढ़ाई के बाद चीजें जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे में पन्ना उनके याद रखने की क्षमता को बेहतर कर सकता है।

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पढ़ाई बढ़ाता है फोकस

पन्ना धारण करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। आजकल मोबाइल के अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो आसानी से बच्चों का मन भटका सकते हैं। ऐसे में पन्ना मन को शांत रखता है और इससे चीजों में फोकस करना आसान हो जाता है।

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बढ़ता है कॉन्फिडेंस

कई स्टूडेंट्स को एग्जाम के नाम पर ही एंग्जाइटी होने लग जाती है जिससे उनका मन घबरा जाता है। रत्नशास्त्र में माना गया है कि पन्ना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। ऐसे में एग्जाम के दिनों में बैचेनी कम होगी।

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तेज होगी बुद्धि

पन्ना बुध से जुड़ा हुआ है तो कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी बच्चों को आसान लग सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को नहीं डराएंगे।

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ऐसे धारण करें पन्ना

पन्ना को हमेशा बुधवार को धारण करें। इसे धारण करने से पहले गंगाजल और दूध से शुद्ध कर लें। इसके बाद ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दाहिने हाथ ही कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली में पहन लें।

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ध्यान में रखें ये बातें

पन्ना फायदा तो बहुत पहुंचाता है लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता है। ऐसे में इसे धारण करने से पहले एक बार कुंडली किसी जानकार ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। पन्ना सूट नहीं करेगा तो ये गलत असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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