Ratna Shastra: पन्ना से मिलते हैं ये 4 फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

ध्यान में रखें ये बातें

पन्ना फायदा तो बहुत पहुंचाता है लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता है। ऐसे में इसे धारण करने से पहले एक बार कुंडली किसी जानकार ज्योतिषी को जरूर दिखा दें। पन्ना सूट नहीं करेगा तो ये गलत असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।