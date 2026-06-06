हरा कलावा पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, यहां जानें शुभ दिन और सही तरीका

हरे रंग के कलावे के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा ना? ज्योतिष शास्त्र में इसे काफी खास माना जाता है। इसका कनेक्शन बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। अगर सही तरीके से बांधा जाए तो ये कई फायदे दे सकता है।
मान्यता है कि हरे रंग का कलावा बांधने से दिमाग तेज चलता है और फोकस रहता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और साथ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही इसे पहनने से कुंडली में बुध ग्रह काफी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा बिजनेस और करियर में खूब लाभ देता है।
अगर आपका मन सही से फोकस नहीं कर पाता है तो इससे कई काम खराब होते हैं। मान्यता है कि हरा कलावा पहने ही मन एकाग्र होने लगता है और फिर पढ़ाई में भी खूब लगता है। स्टूडेंट्स के लिए इसे पहनना काफी शुभ माना जाता है।
अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं तो हरा कलावा आपको काफी राहत देगा। इससे मन शांत रहने लगता है और फिर तनाव की स्थिति धीरे-धीरे खत्म होती जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा कलावा पहनने से बिजनेस और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। इसे नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। इसे पहनने से काफी क्लैरिटी मिलती है जिससे जिंदगी आसानी से आगे बढ़ती जाती है।
हरा कलावा पहनने के लिए बुधवार सबसे शुभ माना जाता है। स्नान करके ने बाद ही इसे पहनना शुभ माना जाता है। अगर भगवान गणेश या फिर बुध देव की पूजा करने के बाद इसे पहनेंगे तो ये दोगुना फल देगा।
कलावा को 3 गांठ के साथ पहनना शुभ होता है। पुरुष इसे दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में बंधवाएं। इससे सही तरीके से पहनने से जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।