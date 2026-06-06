हरा कलावा पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, यहां जानें शुभ दिन और सही तरीका

हरा कलावा बांधने का सही तरीका

कलावा को 3 गांठ के साथ पहनना शुभ होता है। पुरुष इसे दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में बंधवाएं। इससे सही तरीके से पहनने से जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।