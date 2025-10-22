घर के मंदिर में कौन से रंग का कपड़ा बिछाना होता है शुभ?

लाल रंग का कपड़ा

वहीं, घर के मंदिर में लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। यह ऊर्जा, जोश और अग्नि तत्व का प्रतीक है। हालांकि, इसे सौभाग्य का रंग माना जाता है और यह मां दुर्गा व मां लक्ष्मी का प्रिय रंग भी है, पर इसे सीधे मंदिर के आसन पर बिछाने से अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो सकता है जो पूजा स्थल की शांति को भंग कर सकता है खासकर अगर मंदिर उत्तर-पूर्व यानि ईशान कोण दिशा में हो।