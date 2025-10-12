Astro Tips: धन प्राप्ति के लिए दिवाली पर करें ये 4 उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणAstro Tips: धन प्राप्ति के लिए दिवाली पर करें ये 4 उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

दिवाली का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में विशेष पूजा करते हैं, जिसमें भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आराधना प्रमुख होती है। इस पूजा में दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, मिठाई और फल अर्पित करना शामिल है। लोगों का मानना है कि इस दिन की पूजा से घर में सुख शांति आती है।

Dheeraj PalSun, 12 Oct 2025 04:16 PM
दिवाली पर ज्योतिष उपाय

दिवाली के दिन वास्तु से जुड़े कुछ उपाय आजमा कर आप आर्थिक संकट समेत कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं। ऐसा करने से तरक्की होने लगती है। साथ ही, धन संकट भी दूर होने लगता है। चलिए जानते हैं कि दिवाली के दिन क्या करें।

दालचीनी का उपाय

यदि इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो दिवाली पर दालचीनी पाउडर लें। उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अगरबत्ती घूमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें।

तिजोरी में रखें पाउडर

इसके बाद इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर भी छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

झाड़ू दान करें

दिवाली के दिन लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा, कनकधारा स्त्रोत का पाठ जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वहीं, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अशोक के पेड़ की जड़ को भी गंगाजल से धोकर धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं।

तुलसी को दूध चढ़ाएं

दिवाली के दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। अगर आप मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले सीधा पैर जमीन पर रखें। फिर नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। फिर शाम के समय सुनसान जगह पर सरसों के तेल में साबुत लौंग जलाए। इससे आपके इष्ट देवी-देवता प्रसन्न होंगे।

धनिया से जुड़े उपाय

चौथा उपाय धनिया से जुड़ा हुआ है। दिवाली पर थोड़ी सी मिट्टी में धनिया के बीज मिलाएं। अब इसमें 1 रुपए का सिक्का मिलाकर एक पात्र में डाल दें। फिर इस मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर उत्तर दिशा में रखें।

क्या करें

जब धनिया उग जाए तो इसका इस्तेमाल खाने में करें और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इस उपाय से धन लाभ होगा।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Astrology Diwali