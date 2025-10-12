Astro Tips: धन प्राप्ति के लिए दिवाली पर करें ये 4 उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

तुलसी को दूध चढ़ाएं

दिवाली के दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। अगर आप मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले सीधा पैर जमीन पर रखें। फिर नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। फिर शाम के समय सुनसान जगह पर सरसों के तेल में साबुत लौंग जलाए। इससे आपके इष्ट देवी-देवता प्रसन्न होंगे।