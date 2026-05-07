अन्न दान का सही तरीका दिला सकता है ये 3 बड़े फायदे, जानें कौन सा दिन माना जाता है सबसे शुभ

गाय और कुत्ते को खिलाना भी अन्न दान

जरूरी नहीं है कि बड़ा भंडारा ही किया जाए। आप रोज एक रोटी गाय, कुत्ते या फिर किसी भी जरूरतमंद इंसान को खिला देंगे तो ये भी अन्न दान ही माना जाएगा। इसे भी बड़ा पुण्य माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।