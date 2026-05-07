अन्न दान का सही तरीका दिला सकता है ये 3 बड़े फायदे, जानें कौन सा दिन माना जाता है सबसे शुभ

हिंदू शास्त्रों में अन्न दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है क्योंकि इससे किसी भूखे का पेट भरता है। माना जाता है कि भोजन कराने से भगवान और मां अन्नपूर्णा दोनों की कृपा साथ में मिलती है।
अन्न दान को सबसे अच्छा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हर एक इंसान की जरूरत है। इसे ऐसा दान माना जाता है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे में हिंदू परंपरा में इसे श्रेष्ठ बताया जाता है।
ज्योतिष मान्यता के अनुसार अन्न दान करने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम होते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना फलदायी माना जाता है।
कहा जाता है कि गरीब और भूखे इंसान को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर अन्न दान करने से पितृ दोष कम होने की मान्यता लोगों के बीच काफी प्रचलित है।
मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से अन्न दान करते हैं उनके घर में कभी अन्न और खुशहाली की कमी नहीं होती है।
वैसे तो हर दिन अन्न दान करना शुभ माना गया है लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इन दिनों किया गया दान विशेष फल देता है।
शनिवार को खिचड़ी, गुरुवार को पीली दाल या चावल और सोमवार को सफेद चावल या खीर दान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे ग्रहों की शांति का लाभ मिलता है।
आटा, चावल, दाल, गेहूं या ताजा बना भोजन अन्न दान में सबसे अच्छा माना जाता है।इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी बासी या खराब भोजन किसी को भूलकर भी ना दें।
अन्न दान हमेशा सम्मान और विनम्रता के साथ करना चाहिए। दिखावे या फिर अहंकार में किया गया दान पुण्य कम कर देता है। इसके लिए मन में सेवा भाव सबसे जरूरी माना गया है।
जरूरी नहीं है कि बड़ा भंडारा ही किया जाए। आप रोज एक रोटी गाय, कुत्ते या फिर किसी भी जरूरतमंद इंसान को खिला देंगे तो ये भी अन्न दान ही माना जाएगा। इसे भी बड़ा पुण्य माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।