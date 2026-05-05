अंक ज्योतिष: पलक झपकते बदलती है इन 3 मूलांकों की किस्मत, रॉकेट की रफ्तार पकड़ता है करियर

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनका सितारा एक दिन ऐसा चमकता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि का योग होता है। जब आप अपने जन्म की तिथि का योग करते हैं तो वहीं आपका मूलांक होता है। आज जानेंगे कुल 3 ऐसे मूलांकों के बारे में जिनके करियर का ग्राफ काफी ऊपर जाता है।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इन लोगों पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यही इनका स्वामी ग्रह है। ऐसे में इन लोगों में कॉन्फिडेंस भर-भरकर होता है। साथ ही इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी खूब होती है। अपने क्षेत्र में ये अलग ही पहचान बनाते हैं।
मूलांक 1 वालों को सूर्य की वजह से ऊंचा पद मिलता है। इसके साथ ही सम्मान और पहचान भी आसानी से मिलती है। हालांकि इसमें मेहनत और सही दिशा का रोल बहुत होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा भी इसी का उदाहरण हैं। मूलांक 1 वाले लोग अपने लीडरशिप क्वालिटी के चलते एक बड़ा बदलाव ले आते हैं।
मूलांक 4 वालों पर राहु का असर सबसे ज्यादा होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 4 होता है। राहु के चलते ये भीड़ से एकदम हटके काम करते हैं जो इन्हें सबसे अलग भी बनाता है। राहु की मदद से ही इस मूलांक के लोग जिस भी क्षेत्र में कदम रखते हैं वहां पर झंडे जरूर गाड़ते हैं।
साउथ के जाने माने कलाकार विजय थलापति ने इस साल पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और जबरदस्त वोटों से जीत भी हासिल की। बता दें कि मूलांक 4 वालों का दिमाग टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी खूब लगता है। इस मूलांक के लोगोंं को राहु अचानक से बड़ी सफलता दिलाता है।
अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 9 होता है। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल की ऊर्जा इनमें जोश और साहस भरती है। यही वदह है कि मूलांक 9 वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। इन्हें चुनौतियों का सामना करने में मजा भी बहुत आता है।
शशि थरूर के मूलांक की बात की जाए तो ये 9 ही है। मंगल की एनर्जी के चलते मूलांक 9 वालों में गजब का आत्मविश्वास भी होता है। यही वजह है कि ये रिस्क लेने से भी कतराते नहीं हैं।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मूलांक 1, 4 और 9 वालों की किस्मत पलक झपकते बदलती है। अगर आपका मूलांक इनमें से एक भी है तो अपनी ताकत को पहचानकर सही दिशा में मेहनत करें। ऐसा करने से आपको सफलता मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सही दिशा में लगाई गई मेहनत आपको लंबी रेस का घोड़ा बना देगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।