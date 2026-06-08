Adhik Maas Bada Mangal 2026: अधिकमास के अंतिम बड़े मंगल पर हनुमान जी की ऐसे करें पूजा, बढ़ेगी तरक्की और होगा धन लाभ

बड़े मंगल पर सच्ची श्रद्धा और सही विधि से की गई पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। आइए जानते हैं 9 जून को पुरुषोत्तम मास के अंतिम बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें।
अधिकमास में आने वाला बड़ा मंगल सामान्य मंगलवार से कहीं अधिक फलदायी होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से उनके आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होते हैं, करियर में प्रगति होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और उपाय जल्दी असर दिखाते हैं।
बड़े मंगल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या केसरिया वस्त्र पहनें। पूजा घर को साफ करके लाल कपड़ा बिछाएं। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, बूंदी के लड्डू, केला, गुड़-चना और पान का बीड़ा अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 या 21 बार पाठ करें। पूजा के अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना सच्चे दिल से कहें।
हनुमान जी श्रीराम के परम भक्त हैं। बड़े मंगल के दिन उन्हें राम नाम लिखी हुई माला अर्पित करें। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इससे अटके हुए कामों में गति आती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।
बड़े मंगल के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और राम नाम का जाप करें। इस उपाय से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह उपाय विशेष फलदायी होता है।
हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बेहद प्रिय है। बड़े मंगल पर उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करें। मान्यता है कि इससे बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस भोग से धन लाभ और बाधाओं से मुक्ति के योग बनते हैं।
शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करें और चालीसा का पाठ करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, सुख-शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है।
बड़े मंगल के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय कष्टों को दूर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है।
9 जून 2026 को पड़ रहे अधिकमास के अंतिम बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा और बताए गए उपाय सच्ची श्रद्धा से करें। इससे न सिर्फ बाधाएं दूर होंगी, बल्कि जीवन में तरक्की, धन लाभ और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। बजरंगबली की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।