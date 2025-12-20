Hindustan Hindi News
फोटो
फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कहां होना चाहिए बेड, ना करें ये गलतियां

फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कहां होना चाहिए बेड, ना करें ये गलतियां

फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र है, जिसमें घर में चीजों व्यवस्थित रखने के लिए कई बातें बताई गई हैं। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति घर मेंफेंगशुई के नियमों को अपनाते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसी तरह फेंगशुई में बेडरूम से जुड़ी कई बातें बताई गई है।

Dheeraj PalDec 20, 2025 01:44 pm IST
बेडरूम से जुड़े फेंगशुई टिप्स

बेडरूम किसी भी घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।प्राचीन चीनी परंपरा फेंगशुई के अनुसार, अच्छी नींद, शांति व रिश्ते में तालमेल बनाने के लिए बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा का होना जरूरी है। फेंगशुई के कुछ नियमों का पालन करने से बेडरूम में ज्यादा संतुलित व शांत महसूस कर सकते हैं। जानें फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए।

कैसा होना चाहिए बिस्तर

इसके साथ ही आपका बिस्तर इस तरह होना चाहिए कि लेटते समय आपको दरवाजा दिखाई दे, लेकिन आप सीधे उसके सामने न हों। इन बातों का ध्यान रखने से आपको शांति मिलती है और तनाव कम होता है, जिसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है।

कैसा होना चाहिए रंग

फेंगशुई में माना गया है कि इस अपने सोने के स्थान को जिस तरह से सजाते और व्यवस्थित करते हैं, उसका प्रभाव भी आपकी नींद पर पड़ता है। ऐसे में आपको अपने बेडरूम में हल्की रोशनी व हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए।

डार्क कलर से बचें

इसके साथ ही आप बेडरूम में प्राकृतिक दृश्य या फिर खुशहाल परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। इन फेंगशुई टिप्स को अपनाने से नींद अच्छी आती है। ऐसे में कुछ लोग बेडरूम की दीवारों पर डार्क कलर करवाते हैं, जो गलत है। यह तनाव और गुस्सा को बढ़ता है। यह नींद को भी प्रभावित कर सकता है।

&nbsp;गंदा व अव्यवस्थित ना रखें ये सामान

फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में फालतू सामान इकट्ठा करने से बचें। बेडरूम बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए और न ही इसे गंदा व अव्यवस्थित रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जो आपकी नींद में भी बाधक बन सकता है।

ध्यान रखें ये बातें

इसके साथ ही अच्छी नींद के लिए बेडरूम में आईना बिस्तर के ठीक सामने लगाने से बचना चाहिए। बेड के नीचे भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं को रखने से भी बचना चाहिए, वरना इससे तनाव और अनिद्रा की समस्या बढ़ सकती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

