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घर में बार-बार खराब हो रहे हैं एसी, फ्रीज या टीवी? ये हैं गंभीर वास्तु दोष के संकेत, जानिए बचाव के उपाय

आजकल के घरों में एसी, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें लगभग हर परिवार की जरूरत बन चुकी हैं। लेकिन अगर ये उपकरण बार-बार खराब हो रहे हैं, तो यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि घर में मौजूद गंभीर वास्तु दोष का संकेत हो सकता है।

Navaneet RathaurJul 04, 2026 09:08 pm IST
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वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिजली से चलने वाले सामान अग्नि तत्व और राहु ग्रह से जुड़े होते हैं। जब इनकी दिशा गलत होती है या राहु की स्थिति कमजोर होती है, तो ये चीजें बार-बार खराब होने लगती हैं। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े वास्तु नियम।

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वास्तु और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

वास्तु शास्त्र में बिजली के उपकरणों को अग्नि तत्व का हिस्सा माना जाता है। इनका संबंध मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से होता है। अगर ये उपकरण गलत दिशा में रखे जाते हैं, तो घर की ऊर्जा में असंतुलन पैदा होता है। इससे न सिर्फ सामान जल्दी खराब होता है बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। राहु-केतु की कमजोर स्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है।

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गलत दिशा में रखने के नुकसान

अगर एसी या फ्रीज ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में रखा है, तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी उपकरण रखने से वास्तु दोष बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं। पश्चिम दिशा में टीवी या अन्य उपकरण रखने से सूर्यास्त की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे नींद नहीं आना और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

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बिजली के उपकरणों के लिए सही दिशा

वास्तु के अनुसार, सभी बिजली के उपकरण दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने चाहिए, क्योंकि यह अग्नि कोण है। इस दिशा में रखे गए उपकरण लंबे समय तक अच्छे चलते हैं। अगर दक्षिण-पूर्व दिशा में जगह नहीं है, तो उत्तर-पूर्व को छोड़कर कोई और दिशा चुनी जा सकती है। लेकिन उत्तर-पूर्व में कभी भी भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना रखें, क्योंकि इससे पूरे घर की ऊर्जा बिगड़ सकती है।

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खराब पड़े सामान को तुरंत निकालें

घर में खराब पड़ा एसी, फ्रीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है। इसे कबाड़ की तरह घर में रखना राहु को और कमजोर करता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, खराब सामान को घर से निकाल दें या रिपेयर करवाकर इस्तेमाल करें। पुराना और खराब सामान नकारात्मक ऊर्जा को घर में रोककर रखता है।

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नमक के पानी से वास्तु शुद्धि

सबसे सरल और प्रभावी उपाय है घर में सेंधा नमक मिले पानी से पोछा लगाना। हर शनिवार या मंगलवार को इस पानी से पूरे घर का पोछा करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और राहु-केतु संबंधी दोष शांत होते हैं। यह उपाय नियमित करने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है।

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मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं

मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। यह चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर हनुमान जी की छोटी तस्वीर या वास्तु यंत्र लगाएं। रोजाना मुख्य द्वार पर अगरबत्ती जलाएं और गंगाजल छिड़कें। ये छोटे-छोटे उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं।

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घर को साफ-सुथरा रखें

इन उपायों को अपनाने के साथ-साथ घर को साफ-सुथरा रखें। अनावश्यक सामान जमा न होने दें। अगर समस्या बनी रहती है, तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से घर का नक्शा दिखाकर सलाह लें। सही दिशा, नियमित शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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