घर में बार-बार खराब हो रहे हैं एसी, फ्रीज या टीवी? ये हैं गंभीर वास्तु दोष के संकेत, जानिए बचाव के उपाय

घर को साफ-सुथरा रखें

इन उपायों को अपनाने के साथ-साथ घर को साफ-सुथरा रखें। अनावश्यक सामान जमा न होने दें। अगर समस्या बनी रहती है, तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से घर का नक्शा दिखाकर सलाह लें। सही दिशा, नियमित शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।