वास्तु शास्त्र: घर में अशांति बढ़ाती हैं ये 9 चीजें, तुरंत ठीक करें तभी आएगी सुख-समृद्धि

चरमराते दरवाजे लाते हैं कलह

दरवाजे-खिड़कियों से आवाज आने से घर में कलह और मानसिक तनाव बढ़ता है। तुरंत कब्जे में तेल डालें। चरमराहट दूर करने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।