Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: लगातार बढ़ते खर्च से बिगड़ गया है बजट, इन उपायों से दूर होगा धन संकट

वास्तु शास्त्र: लगातार बढ़ते खर्च से बिगड़ गया है बजट, इन उपायों से दूर होगा धन संकट

जब कमाई के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, हर महीने नया कर्ज चढ़ जाता है, घर में पैसा टिकता ही नहीं, तो समझिए घर में गहरा वास्तु दोष है। लेकिन चिंता ना करें। कुछ विशेष उपायों को अपनाने से मां लक्ष्मी का आशिर्वाद मिलेगा, जिससे खर्च नियंत्रित हो जाएगा और बचत बढ़ने लगेगी।

Navaneet RathaurDec 13, 2025 01:11 pm IST
1/7

बटुआ कभी खाली ना रखें

खाली बटुआ मां लक्ष्मी को रुष्ट करता है। रात को सोने से पहले बटुए में कम से कम एक नोट और एक सिक्का जरूर रखें। अगर संभव हो, तो 21 कौड़ियां या एक चांदी का सिक्का रखें। इससे धन का प्रवाह बना रहता है और अप्रत्याशित खर्च रुक जाते हैं। सुबह उठते ही बटुए को देखकर मुस्कुराएं और मन में धन्यवाद कहें।

2/7

रसोई में लाल रंग का प्रयोग

अगर रसोई उत्तर या ईशान में है, तो खर्च बेकाबू हो जाता है। रसोई में लाल बल्ब जलाएं या लाल कपड़े में 7 सूखी लाल मिर्च बांधकर लटकाएं। गैस का चूल्हा दक्षिण-पूर्व कोने में रखें। इससे अग्नि तत्व संतुलित होता है और अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाते हैं।

3/7

टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं

वास्तु शास्त्र में टपकते नल को सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। टपकता नल या लीकेज धन के बहने का सबसे बड़ा कारण है। घर में कहीं भी पानी टपक रहा हो तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। नल बंद करते समय मन में 'ॐ श्रीं नमः' बोलें। इससे लक्ष्मी जी रुकती हैं और बेकार के खर्च बंद हो जाते हैं।

4/7

उत्तर दिशा में तिजोरी रखें

कुबेर की दिशा उत्तर है। तिजोरी या लॉकर का मुंह उत्तर की ओर रखें। अंदर लाल कपड़े में 7 कौड़ियां और एक चांदी का हाथी रखें। हर शुक्रवार को तिजोरी के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे धन स्थिर रहता है और खर्च अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं।

5/7

झाड़ू को सम्मान दें

झाड़ू को कभी खड़ा करके या उत्तर-पूर्व में ना रखें। इसे दक्षिण-पश्चिम में लेटाकर, कपड़े से ढककर रखें। रात में झाड़ू किसी की नजर में ना आए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता नहीं रहती है और खर्च कम होते हैं।

6/7

ये काम रोज करें

रोज सुबह हथेली देखकर 'कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम” बोलें। हर शुक्रवार को पीली कौड़ियां पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। रात को सोते समय घर का मुख्य द्वार बंद करते समय 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं' बोलें। ये उपाय धन को घर में रोकते हैं और बेकार खर्च बंद कर देते हैं।

7/7

इन उपायों से कंट्रोल होगा खर्च

इन 8 उपायों को आज से ही शुरू करें। कुछ दिन बाद ही आप महसूस करेंगे कि खर्च कम हो हो गया, बचत बढ़ गई और कमाई के नए रास्ते भी मिलेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra