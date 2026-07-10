फ्रिज से जुड़ी ये 7 गलतियां बनती हैं दुर्भाग्य का कारण, तुरंत ठीक करें वरना बढ़ेगा नुकसान

गलत दिशा में फ्रिज रखना

उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पूजा और शांति का स्थान है। यहां फ्रिज रखना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे परिवार में मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं दक्षिण-पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है। यहां फ्रिज रखने से अग्नि और जल का टकराव होता है। इससे घर में झगड़े, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य की परेशानियां बढ़ सकती हैं।