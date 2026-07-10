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फ्रिज से जुड़ी ये 7 गलतियां बनती हैं दुर्भाग्य का कारण, तुरंत ठीक करें वरना बढ़ेगा नुकसान

घर में फ्रिज एक जरूरी चीज है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कई बार हम फ्रिज के ऊपर या आसपास कुछ चीजें ऐसे रख देते हैं, जिनसे वास्तु दोष हो जाता है। इससे घर में आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और अशांति बढ़ सकती है।

Navaneet RathaurJul 10, 2026 08:05 pm IST
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फ्रिज पर पैसे या गहने रखना

फ्रिज को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, जबकि नकद राशि और गहने धन की स्थिरता के प्रतीक हैं। इन्हें फ्रिज के ऊपर रखने से धन की स्थिरता प्रभावित होती है। इससे अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और बचत कम हो सकती है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि फ्रिज पर कभी भी पैसे, लॉकर या सोने-चांदी के गहने नहीं रखने चाहिए।

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दवाइयां रखना

दवाएं बीमारी से जुड़ी होती हैं। इन्हें फ्रिज के ऊपर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। दवाओं को हमेशा किसी शांत और सुरक्षित जगह पर रखें, फ्रिज के ऊपर बिल्कुल नहीं।

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फ्रिज के ऊपर एक्वेरियम रखना

एक्वेरियम जल तत्व का प्रतीक है, जबकि फ्रिज अग्नि तत्व का। इन दोनों को पास रखने से ऊर्जा का टकराव होता है। इससे घर में आर्थिक नुकसान, तनाव और परिवार में कलह बढ़ सकती है। भूलकर भी फ्रिज के ऊपर या पास में एक्वेरियम ना रखें।

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टूटे-फूटे और बेकार सामान रखना

टूटे बर्तन, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी अनुपयोगी चीज फ्रिज के ऊपर रखना वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बाधाएं आती हैं। फ्रिज के ऊपर सिर्फ जरूरी और साफ-सुथरी चीजें ही रखनी चाहिए।

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माइक्रोवेव या ओवन रखना

माइक्रोवेव और ओवन भी अग्नि तत्व से जुड़े हैं। इन्हें फ्रिज के ऊपर रखने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है, जिससे घर में गुस्सा, झगड़े और तनाव की स्थिति बन सकती है। इन दोनों को अलग-अलग जगह पर रखना बेहतर है।

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गलत दिशा में फ्रिज रखना

उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पूजा और शांति का स्थान है। यहां फ्रिज रखना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे परिवार में मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं दक्षिण-पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है। यहां फ्रिज रखने से अग्नि और जल का टकराव होता है। इससे घर में झगड़े, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

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फ्रिज में बासी और सड़ी चीजें रखना

फ्रिज में बासी सब्जियां, सड़ी हुई चीजें या बहुत पुराना खाना रखना वास्तु के अनुसार अशुभ है। इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे दरिद्रता और परेशानियां आती हैं। फ्रिज को हमेशा साफ रखें और खराब चीजें तुरंत निकाल दें।

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वास्तु नियमों का करें पालन

इन गलतियों से बचकर फ्रिज को सही तरीके से उपयोग करें। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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