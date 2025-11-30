वास्तु शास्त्र: सुबह उठते ही इन चीजों का दिखना देता है अशुभ प्रभाव, जानिए बचाव के उपाय

सुबह उठते ही टूटा शीशा या कांच दिखे तो राहु-केतु सक्रिय हो जाते हैं। पूरा दिन मानसिक तनाव, धन हानि और दुर्घटना का खतरा। अगर आपको सुबह में टूटा शीशा दिखाई देता है, तो तुरंत काले कपड़े में लपेटकर घर से बाहर फेंक दें और प्रभावित जगह पर नमक का पानी छिड़कें।
अगर सुबह उठते ही देवी-देवता, माता-पिता या गुरु की तस्वीर उल्टी दिखे तो सूर्य और गुरु कमजोर होते हैं। दिन भर गुस्सा, अपमान और काम में रुकावट आता है। इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए उल्टी तस्वीर या फोटो को तुरंत सीधा करें और ॐ सूर्याय नमः का जप करें।
सुबह सबसे पहले झाड़ू या कचरा दिखना सबसे बड़ा अशुभ होता है। मान्यता है कि सुबह झाड़ू या कुड़ा दिखता है, तो पूरा दिन पैसा खर्च होगा और बरकत खत्म होगी। झाड़ू को हमेशा लेटाकर, ढककर और दक्षिण-पश्चिम में रखें। दिन की साकारात्मक शुरुआत के लिए सुबह पहले कुछ मीठा देखें।
सुबह उठकर खाली या उल्टे बर्तन दिखें तो चंद्रमा कमजोर होता है। दिन भर पैसा फंसता है, मन उदास रहता है। ऐसे में रात को सारे बर्तन भरकर या सीधे रखें। सुबह संभव हो, तो पहले पानी से भरा गिलास देखें।
सुबह उठते ही काले कपड़े, काला बैग या काली दीवार दिखे, तो शनि और राहु पूरे दिन परेशान करते हैं। काम बिगड़ते हैं, झगड़ा होता है। इसलिए बेडरूम में काला रंग बिल्कुल ना रखें। सुबह पहले लाल या पीला रंग देखना शुभ माना जाता है।
अगर आप सुबह उठते ही रोते हुए व्यक्ति की फोटो या पोस्टर्स देखते हैं, तो पूरा दिन उदासी भरा रहेगा। वहीं बंद पड़ घड़ी देखने से तरक्की बंद हो जाती है। घर में ऐसी चीजें मौजूद हैं, तो इनके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए इन्हें तुरंत बाहर निकाल दें।
अपने हाथ की हथेलियां (लक्ष्मी-सरस्वती-ब्रह्मा आशीर्वाद), तुलसी या कोई हरा पौधा, सूर्य की किरण या सूर्य की फोटो, गणेश जी की मूर्ति या फोटो, पानी का भरा गिलास या लोटा। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरा दिन शुभ और सफल जाता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।