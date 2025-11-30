वास्तु शास्त्र: सुबह उठते ही इन चीजों का दिखना देता है अशुभ प्रभाव, जानिए बचाव के उपाय

सुबह सबसे पहले क्या देखें?

अपने हाथ की हथेलियां (लक्ष्मी-सरस्वती-ब्रह्मा आशीर्वाद), तुलसी या कोई हरा पौधा, सूर्य की किरण या सूर्य की फोटो, गणेश जी की मूर्ति या फोटो, पानी का भरा गिलास या लोटा। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरा दिन शुभ और सफल जाता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।