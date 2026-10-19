रात में सुकून से चाहते हैं सोना, तो बेड के आसपास ना रखें ये 7 चीजें

आजकल बहुत से लोग रात को मोबाइल देखते हुए सोते हैं और उसे तकिए के पास ही रख देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सिरहाने मोबाइल या लैपटॉप रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसे राहु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। रात में लंबे समय तक स्क्रीन देखने से नींद का समय भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए सोने से पहले मोबाइल अलग रख दें और बिस्तर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने से बचें।
वास्तु शास्त्र में चाकू, कैंची और अन्य नुकीली चीजों को बिस्तर के पास रखने से मना किया जाता है। मान्यता है कि ऐसी चीजें घर में तनाव और कलह का कारण बन सकती हैं। खासकर तकिए के नीचे इन्हें रखकर सोने से बचना चाहिए। इन वस्तुओं को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना बेहतर है, ताकि अनजाने में चोट लगने का खतरा भी ना रहे। सोने की जगह पर ऐसी चीजें रखने के बजाय आसपास का माहौल शांत और व्यवस्थित रखें।
अगर आप नियमित रूप से दवाइयां लेते हैं, तो उन्हें बिस्तर या तकिए के नीचे रखने से बचें। वास्तु मान्यताओं में सोने की जगह पर दवाइयां बिखरी रखना शुभ नहीं माना जाता है। बेहतर होगा कि दवाइयों को किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें, जहां जरूरत पड़ने पर वे आसानी से मिल जाएं। इससे बिस्तर भी व्यवस्थित रहेगा और दवाइयों के खोने या गलती से बच्चों के हाथ लगने का खतरा कम होगा।
कुछ लोग रात में अपना पर्स या पैसे सिरहाने रखकर सोते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्रभावित हो सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए पर्स और पैसों को सोने की जगह से अलग किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। इससे जरूरी सामान भी व्यवस्थित रहेगा और सुबह उठने पर उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी।
वास्तु शास्त्र में बिस्तर के नीचे या सिरहाने के पास जूते-चप्पल रखने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। जूते-चप्पल बाहर की धूल और गंदगी भी अपने साथ लाते हैं, इसलिए उन्हें सोने की जगह से दूर रखना अच्छा है। रात को सोने से पहले बिस्तर के आसपास की जगह साफ कर लें और जूते-चप्पलों को उनके निर्धारित स्थान पर रखें।
झाड़ू का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तु मान्यताओं में इसे बिस्तर के पास रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए झाड़ू को सोने की जगह से दूर किसी निश्चित स्थान पर रखें। इससे कमरे में साफ-सफाई बनी रहती है और बिस्तर के आसपास अनावश्यक सामान जमा नहीं होता है।
बिस्तर के पास गंदे कपड़े, पुराने अखबार और बेकार कागज जमा करने से बचना चाहिए। वास्तु मान्यताओं में बिखरा हुआ सामान घर के वातावरण को प्रभावित करने वाला माना जाता है। गंदे कपड़ों से दुर्गंध भी आ सकती है और पुराने कागजों के ढेर से कमरा अव्यवस्थित दिखाई देता है। इसलिए सोने से पहले कपड़ों को कपड़े रखने की टोकरी में डालें और बेकार कागज हटा दें। साफ-सुथरा कमरा मन को सुकून देने में मदद करता है।
वास्तु के अनुसार, बिस्तर के आसपास साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखना शुभ माना जाता है। सोने की जगह पर जरूरत की चीजें ही रखें और बाकी सामान को उचित स्थान पर रख दें। रात में कमरे को व्यवस्थित करने की आदत से सुबह की शुरुआत भी बेहतर होती है। मान्यता है कि स्वच्छ और शांत वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए अच्छी नींद और सुकून के लिए बिस्तर के आसपास अनावश्यक सामान जमा ना होने दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।