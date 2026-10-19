रात में सुकून से चाहते हैं सोना, तो बेड के आसपास ना रखें ये 7 चीजें

सोने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें

वास्तु के अनुसार, बिस्तर के आसपास साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखना शुभ माना जाता है। सोने की जगह पर जरूरत की चीजें ही रखें और बाकी सामान को उचित स्थान पर रख दें। रात में कमरे को व्यवस्थित करने की आदत से सुबह की शुरुआत भी बेहतर होती है। मान्यता है कि स्वच्छ और शांत वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए अच्छी नींद और सुकून के लिए बिस्तर के आसपास अनावश्यक सामान जमा ना होने दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।