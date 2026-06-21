घर में खुशियां बढ़ाएंगे रविवार के ये 7 वास्तु उपाय, नहीं झेलनी पड़ेगी पैसों की तंगी

रविवार सूर्य की ऊर्जा से भरा दिन होता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य तेजी से फल देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रविवार को घर में सकारात्मक बदलाव लाने से ना सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझदारी भी बढ़ती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है और नए अवसर खुद-ब-खुद आने लगते हैं।
रविवार की रात सोते समय बिस्तर के सिरहाने एक साफ गिलास में दूध रखें। सुबह उठकर इस दूध को बबूल की जड़ में चढ़ा दें। इस उपाय से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें यह उपाय खासतौर पर फायदेमंद साबित होता है। नियमित करने से सौभाग्य भी बढ़ता है।
रविवार को तीन नई झाड़ू खरीदकर लाएं और उन्हें घर के वास्तु अनुकूल स्थान पर रखें। अगली सुबह इन्हें शिव मंदिर में दान कर दें। यह उपाय कर्ज और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में बहुत कारगर है। भोलेनाथ की कृपा से रुकावटें हटती हैं और घर में नई ऊर्जा का संचार होता है।
रविवार को पूजा के समय गायत्री मंत्र की एक माला जाप करें। इस मंत्र की शक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करती है। जो लोग लगातार थकान या तनाव महसूस करते हैं, उन्हें यह उपाय नियमित करना चाहिए। इससे सूर्य देव की ऊर्जा शरीर में संचारित होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है।
रविवार को गौ माता को गुड़ वाली रोटी खिलाएं। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। गाय को खिलाई गई रोटी से घर में धन-समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, जिनकी आय के स्रोत कमजोर हैं।
रविवार शाम को घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को सूर्य देव की ओर मुख करके रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। नियमित करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
रविवार को पुराने लेकिन अच्छी हालत वाले कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। इससे शनि और राहु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है। वास्तु के अनुसार, घर में पुराना सामान रखने से नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए इसे नियमित रूप से दान करना चाहिए।
रविवार को तांबे के बर्तन में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। शाम को इस जल को पीपल के नीचे चढ़ा दें। इस उपाय से सूर्य की शक्ति मजबूत होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर खुलते हैं।
इन 7 उपायों को श्रद्धा के साथ नियमित करने से घर का माहौल बदल जाता है। कलह-कलेश कम होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और सुख-समृद्धि आती है। रविवार के इन आसान उपायों से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा देती है।