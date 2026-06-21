घर में खुशियां बढ़ाएंगे रविवार के ये 7 वास्तु उपाय, नहीं झेलनी पड़ेगी पैसों की तंगी

रविवार के उपाय

रविवार सूर्य की ऊर्जा से भरा दिन होता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य तेजी से फल देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रविवार को घर में सकारात्मक बदलाव लाने से ना सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझदारी भी बढ़ती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है और नए अवसर खुद-ब-खुद आने लगते हैं।